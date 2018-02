Programmi TV di stasera - Giovedì 15 febbraio 2018. Carlotta Pisoni Brambilla - Roberto Ceriotti e Uan a 90 Special : Roberto Ceriotti e Carlotta Pisoni Brambilla Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. La Mia Giustizia: Mentre i Carabinieri indagano sull’omicidio di un avvocato affermato, Don Matteo scopre una verità sul passato di Sofia di cui la ragazza è all’oscuro. Inoltre, ora che Alice è uscita dal corna, per Sofia sarà sempre ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Giovedì 15 febbraio : una battaglia continua! Italia in lotta su più fronti : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

Olimpiadi - PyeongChang 2018 : il programma di Giovedì 15 febbraio : La 'Valanga Rosa' composta da Marta Bassino, Federica Brignone, Manuela Moelgg e Sofia Goggia, quest'anno è entrata tra i primi tre posti in ben sei dei sette giganti disputati in Coppa del Mondo, è ...

Agenda della Sindaca e Assessori Capitolini Giovedì 15 febbraio : Agenda Sindaca VIRGINIA RAGGI 15 febbraio Ore 11.30 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta il Nuovo Regolamento degli Impianti Sportivi Comunali (Sala Pietro da Cortona, Musei Capitolini) Agenda... L'articolo Agenda della Sindaca e Assessori Capitolini giovedì 15 febbraio su Roma Daily News.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Giovedì 15 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 15 febbraio 2018: Mentre don Peppino Canfora (Gigio Morra) sembra ormai vicino ad essere scagionato, la morte di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini) continua a lasciare molti interrogativi senza risposta… Le incomprensioni e i litigi tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) appaiono lontani e i due si ritrovano di nuovo vicini, scoprendo che “nascondere” i propri sentimenti non è ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di Giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nel team-relay. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : Si chiude il programma dello Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e lo fa con il team-relay, alla sua seconda edizione dopo l’esordio di Sochi 2014. Questa competizione a squadre, vedrà al via per ogni nazione il migliore classificato tra gli uomini, la migliore tra le donne, e il miglior doppio maschile. Il via della gara sarà dato alle ore 13.30 italiane, le 21.30 coreane per una serie di duelli avvincenti che ...

Tutti gli italiani in gara Giovedì 15 febbraio. Il calendario azzurro

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di Giovedì 15 febbraio : Prepariamoci a vivere una giornata stracolma di eventi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo tanti rinvii a causa del vento, giovedì 15 febbraio assisteremo ad una mole incredibile di gare. Si comincerà alle 2.00 di notte, per finire alle 15.00. Senza soluzione di continuità…Andiamo a scoprire il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia. PATTINAGGIO ARTISTICO Ore 2.30, programma libero coppie d’artistico Il ...

Le previsioni meteo di domani - Giovedì 15 febbraio : Dove pioverà, dove nevicherà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo di domani, giovedì 15 febbraio appeared first on Il Post.

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di Giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nei 10000 metri. Gli orari e ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di Giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : Il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prosegue con le due gare individuali. Quella femminile, da 15 km, era originariamente prevista per oggi ma il vento forte all’Alpensia Biathlon Centre ha costretto gli organizzatori a rinviarla a domani. giovedì 15 febbraio sarà dunque una giornata ricchissima perché dopo le donne toccherà agli uomini, con la 20 km come da calendario. Una lunga giornata, dunque, con ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di Giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nei 10000 metri. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : Sesto titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 10000 metri maschili. Tra i 12 atleti qualificati per la gara ci sono anche due italiani (numero massimo di atleti possibili per nazione in questo caso): Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Su questa distanza si è corso soltanto una volta in stagione in Coppa del Mondo, il 19 novembre a Stavanger, in ...

