Ghiaccio | artistico coppie | oro tedesco | Marchei-Hotarek a uno storico 6° posto

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Spettacolo sul Ghiaccio coreano! Caduta per Della Monica/Guarise ma sono secondi! Marchei-Hotarek si giocano tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie, le prime “tradizionali” dopo il podio del team event. Si preannuncia naturalmente un grande Spettacolo e l’Italia vuole essere presente al ballo: le nostre due coppie, infatti, sono a un paio di punti dal podio! Una situazione davvero incredibile dopo il ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la prima giornata del team event in DIRETTA. Matteo Rizzo primo azzurro sul Ghiaccio : Ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, le competizioni del Pattinaggio di figura avranno inizio con la prima giornata dedicata al team event. In programma venerdì, a partire dalle ore 02:00, vedremo il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico, entrambi validi per la prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, primo azzurro in assoluto a competere ufficialmente in questa ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domani (venerdì 9 febbraio). Matteo Rizzo rompe il Ghiaccio : Ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, le competizioni del Pattinaggio di figura avranno inizio con la prima giornata dedicata al team event. In programma venerdì, vedremo il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico, entrambi validi per la prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, primo azzurro in assoluto a competere in questa edizione olimpica, e la ...