Gettato nel camion dei rifiuti | cane si salva dalle lame

Alimenti : nelle mense scolastiche Gettato quasi un terzo dei pasti : nelle mense scolastiche quasi un terzo dei pasti viene gettato: lo studio pilota del progetto ‘Reduce‘, sotto il coordinamento di Matteo Boschini, ricercatore dell’università di Bologna, ha coinvolto 73 plessi di scuola primaria, 35 dei quali in Emilia-Romagna, 25 in Lazio e 18 in Friuli-Venezia Giulia. Hanno partecipato 11.518 fra studenti e personale scolastico, per un totale di 109.656 pasti monitorati. Nel dettaglio, i dati ...