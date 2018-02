Gentiloni | Per la crescita necessario puntare sul Sud

Elezioni : domani ‘Con Roma per Gentiloni’ - Calenda e Rutelli con premier : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Si chiama ‘Con Roma per Gentiloni’ l’incontro che si terrà domani venerdì 16 febbraio alle ore 17:30 presso il Centro Congressi Angelicum, Largo Angelicum 1 (appena sopra Piazza Venezia e all’inizio del Quartiere Monti)”. Si legge in una nota del Pd. “Paolo Gentiloni, candidato nel collegio Roma 1 alla Camera, affronterà alcuni dei temi che stanno più a cuore ai ...

Gentiloni : crescità c'è - deve trasformarsi in lavoro. Per il Sud servono scelte culturali : Dopo la Germania l'Italia è il maggiore paese per l'export d'Europa e rappresenta la più grande industria sottolinea il Presidente del Consiglio

Il Pd oltre il voto : orizzonti europei per Renzi - Gentiloni in carica agli affari correnti... : "Ma perché parlate sempre di cosa farò io da grande?", si lamenta Matteo Renzi di fronte a Myrta Merlino che, all'Aria che tira su La7, gli chiede se è vero che il segretario Pd voglia sostituire Jean Claude Juncker alla presidenza della Commissione Europea (ne scriveva politico.eu ieri). "Lo smentisco. L'ho già fatto ieri. Rifaccio oggi", aggiunge Renzi. Ma, a 20 giorni da un turno elettorale che non garantirà ...

Gentiloni : lavoriamo insieme per superare difficoltà parco via Sabotino a Roma : Roma – Gentiloni: supereremo le difficoltà parco via Sabotino lavorando tutti insieme Roma – In visita al Centro Anziani di via Sabotino a Roma, il... L'articolo Gentiloni: lavoriamo insieme per superare difficoltà parco via Sabotino a Roma su Roma Daily News.

Gentiloni : crescita superiore alle attese - incoraggiante : Roma, 13 feb. , askanews, Ci troviamo di fronte a una 'congiuntura incoraggiante per l'Italia dal punto di vista economico: abbiamo constatato una ripresa positiva dei numeri della nostra economia, una crescita superiore alle attese e in sintonia con il positivo andamento della crescita economica dei paesi dell'eurozona e di altre aree del mondo'. Lo …

Elezioni : Calenda - uomo perfetto si chiama Gentiloni : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – “L’uomo perfetto si chiama Paolo Gentiloni”. Per il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, su questo non ci sono dubbi: “è più preparato di me, lo dimostra il suo cursus honorum”, dice Calenda nel corso di un’intervista ad ‘Agorà’ su Radio 3. “Se si farà un Governo di larghe intese, spero sia Gentiloni a guidarlo. Ma, soprattutto, mi auguro – ...

Renzi - se non vince Pd problema per l'Italia. Gentiloni : "Abbiamo la responsabilità delle riforme" : "Rendere la nostra economia più inclusiva" "Pur avendo fatto un pezzo di strada molto rilevante, la strada da fareè ancora lunga, la sfida è quella di rendere la nostra economia più inclusiva, far ...

Gentiloni - il jolly del Pd : 'Candidato nelle Marche perché il terremoto è una priorità' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Gentiloni, presente e futuro. E' lui il vero leader del Partito Democratico e la prova arriva dalla visita a San Benedetto, con il presidente del Consiglio applaudito e ...

'L'Italia sa coniugare identità e apertura' - Gentiloni - : Roma, 9 feb. , askanews, 'L'Italia non deve mai perdere la capacità di collegare radici e identità con il resto del mondo'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni durante la visita ad Ascoli Piceno, nell'ambito del progetto Periferie. 'Non abbiamo mai visto ha aggiunto le nostre identità come ...

Roma - Gentiloni sceglie Rutelli e Calenda per lanciare la candidatura : Non è un caso che Paolo Gentiloni non abbia replicato alle accuse di Virginia Raggi. Il premier, accusato dal sindaco di Roma di non aiutare la città , prepara infatti un evento per venerdì prossimo. ...

Paolo Gentiloni - la più grande umiliazione a Berlino : perché la Merkel non l'ha neanche ricevuto : Totò e Peppino divisi a Berlino, era il titolo del vecchio film: come dire che nella capitale tedesca ai visitatori italiani può a volte capitare di incappare in contrattempi inenarrabili, proprio per ...

"Manifestare contro i fascismi non è mai un errore". L'appello di LeU a Paolo Gentiloni Per autorizzare la manifestazione a Macerata : Una lettera-appello, firmata da Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza per Liberi e Uguali e indirizzata al premier Paolo Gentiloni e al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per chiedere di autorizzare la manifestazione di sabato prossimo a Macerata."La scelta che avete fatto di vietare la possibilità di manifestare sabato prossimo a Macerata è sbagliata e pericolosa. Quello che è successo a Macerata ha un nome ...