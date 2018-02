' Gasdotto Tap pronto nel 2020' l annuncio del presidente dall Azerbaigian

Tap : Schieppati : Gasdotto è stato completato per due terzi : Roma, 15 feb. , askanews, Il Trans adriatic pipeline , Tap, è 'stato completato per due terzi, comprendendo nel totale le attività di progettazione e ingegneria, approvvigionamento e costruzione'. Lo ...

Gasdotto Tap - sassaiola e cariche della polizia al cantiere di Melendugno : feriti : Una cinquantina di manifestanti ha presidiato dall'alba il cantiere: alta tensione e scontri con la polizia. Colpiti due vigilantes e diversi manifestanti: due...

BEI - via libera a prestito da 1 - 5 mld per Gasdotto TAP : La Banca europea per gli Investimenti , BEI, ha approvato il finanziamento di 36 progetti per un totale di 6,5 miliardi di euro. Tra i prospetti approvati quello da 1,5 miliardi riguardanti il ...

Gasdotto Tap - sì al maxi prestito da 1 - 5 miliardi di euro dalla Banca europea degli investimenti : Nonostante le proteste nel Salento, la tabella di marcia dei lavori va comunque avanti. Le associazioni ambientaliste europee: "Un errore storico, le emissioni...

Tap - la Procura di Lecce riapre l’inchiesta dopo l’esposto di otto sindaci salentini : ‘Unico Gasdotto con Snam - leggi aggirate’ : La Procura di Lecce ha riaperto l’inchiesta sul gasdotto Tap, in costruzione nel Salento per il trasporto in Italia l’oro blu dell’Azerbaijan. Ci sono elementi nuovi da valutare: non sono infondate, dunque, le preoccupazioni argomentate da otto sindaci salentini in un esposto depositato prima di Natale. Il nodo non è da poco: valutare se sia stata aggirata o meno la normativa sulla valutazione d’impatto ambientale e ...

Gasdotto Tap - la Procura di Lecce riapre l'inchiesta dopo la lettera di otto sindaci - : Il gip riapre l'inchiesta sui presunti reati ambientali nella costruzione del Gasdotto della Trans Adriatic Pipeline . Il giudice Cinzia Vergine ha accolto l'istanza del Procuratore Capo Leonardo ...

Gasdotto Tap - la procura di Lecce riapre l'inchiesta su autorizzazioni : "Aggirata normativa Seveso" : Accolto il ricorso di 8 sindaci salentini: l'iter autorizzativo, secondo l'accusa, sarebbe stato spezzettato per non far sottoporre il progetto a norme più...

Gasdotto Tap - in Salento 150 manifestanti bloccano le betoniere dirette al cantiere : Blitz degli attivisti a San Foca dove, dopo alcune ore di blocco, gli operai sono stati costretti alla marcia indietro. La polizia: "Nessuna carica, ma abbiamo...

Gasdotto Tap - non passa la stretta del governo : 'Arresti inammissibili' : Il Gasdotto Tap in fase di realizzazione nel Salento non sarà considerato un'opera di interesse strategico nazionale. E quindi i cantieri non possono essere assimilati a zone militari, con il divieto ...

Gasdotto Tap - inammissibile emendamento del governo : Il presidente della Commissione bilancio da parere negativo. L'emendamento avrebbe reso il Gasdotto un'opera di interesse strategico nazionale, con pene da tre mesi ad un anno, per chi senza ...

Manovra - Boccia : "Inammissibile emendamento su Gasdotto Tap" : L' emendamento alla Manovra sul gasdotto Tap , presentato dal governo in commissione Bilancio della Camera, è stato dichiarato inammissibile dal presidente della commissione Francesco Boccia . L'...

Gasdotto Tap - inammissibile l’emendamento per arrestare chi entra nei cantieri in Salento : l’emendamento alla manovra sul Tap presentato dal governo in Commissione Bilancio della Camera è stato dichiarato inammissibile dal presidente della Commissione Francesco Boccia. Lo ha annunciato lo stesso Boccia avviando i lavori sulla legge di bilancio. Tra gli emendamenti depositati dall’esecutivo, c’era anche quello del governo che prevede l’a...

No Tap - rischia l'arresto chi ostacola i cantieri del Gasdotto : Il gasdotto Tap come la Tav Torino-Lione. Chi impedisce l'accesso o travalica i confini del cantiere del gasdotto, considerata opera di interesse strategico nazionale, può rischiare anche l'arresto da ...

TAP : il Gasdotto della discordia infiamma la polemica : (Teleborsa) - Si infiamma la polemica sul Tap-Trans Adriatic Pipeline (TAP) innescata dall'esplosione avvenuta in un impianto di distribuzione in Austria con il Governatore della Puglia, Michele ...