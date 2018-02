Furore 2 cast : attori e personaggi della fiction con Francesco Monte : Furore 2 cast. La fiction targata Mediaset torna su Canale 5 con la seconda stagione da domenica 18 febbraio 2018. Furore Capitolo Secondo porterà ancora sugli schermi televisivi storie e intrighi, ma soprattutto nuovi personaggi. Ecco di seguito tutte le novità tra gli attori della serie tv. Furore 2 cast: attori e personaggi della fiction Per la regia di Alessio Inturri, la fiction vede la co-produzione di Mediaset e Ares Film. ...

Furore CAPITOLO SECONDO - cast anticipazioni e trama della fiction in onda da domenica 18 febbraio 2018 : anticipazioni fiction FURORE CAPITOLO SECONDO, da domenica 18 febbraio su Canale 5 A partire da domenica 18 febbraio andrà in onda, per otto settimane e in prima serata su Canale 5, il SECONDO CAPITOLO di FURORE, la fiction con protagonisti Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Francesco Ferdinandi e Raffaella Di Caprio. Scopriamo insieme che cosa succederà nella nuova produzione della Ares Film. Ancora ambientata a Lido Ligure e in particolare ...

