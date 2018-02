FURORE 2 | anticipazioni prima puntata di domenica 18 febbraio 2018

tvsoap

(Di giovedì 15 febbraio 2018)18inserata su Canale 5 va in onda ladella fictioncapitolo secondo, a cui abbiamo dedicato di recente un ampio post di presentazione. Non ci rimane dunque che anticiparvi il contenuto dell’episodio d’esordio, ecco la trama ufficiale: Giovanna (Raffaella Di Caprio) è una bella ragazza partenopea con un segno molto particolare: una cicatrice a forma di “A” incisa sul fianco. Dopo la scomparsa dei facoltosi genitori, scopre di essere stata diseredata mentre un misterioso personaggio, in punto di morte, le confessa di averla rapita alla sua vera madre. La ragazza trova una foto risalente a vent’anni, che la ritrae neonata in braccio ad una donna. L’immagine è stata scattata a Lido Ligure, per cui Giovanna lascia Napoli e parte per quella cittadina alla ricerca del suo passato. Intanto a Lido Ligure il ...