Frenata su vendita Alitalia

Alitalia : Frenata su vendita - Calenda pretendenti non d’accordo prima elezioni/Adnkronos (2) : ( Adnkronos ) – Nei giorni scorsi, questo è stato, infatti, il messaggio veicolato da fonti vicine al quartier generale di Air France. La parola d’ordine è quella, infatti, di evitare accelerazioni e attendere l’esito delle elezioni . Se il colosso francese, scottato dalla precedente della campagna del 2008, sembra avere le sue buone ragioni, non sorprende che lo stesso ragionamento possa essere condiviso anche degli altri ...

Alitalia : Frenata su vendita - Calenda pretendenti non d’accordo prima elezioni/Adnkronos : Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “I pretendenti la pensano diversamente e per ballare bisogna essere in due”. E, per questo, la vendita di Alitalia è destinata a concludersi dopo le elezioni del 4 marzo. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sintetizza così lo stato dell’arte della procedura di cessione della compagnia e fissa un punto fermo sui tempi dell’operazione, dopo che, fino a qualche settimana fa, ...