' Francesca Cipriani subì abusi sessuali a 19 anni' Rivelazione choc della madre

Isola dei Famosi - la madre della Cipriani : Francesca ha subito abusi sessuali : Francesca Cipriani è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ma in queste settimane si stanno scoprendo dettagli del suo passato sconosciuti fino ad ora.Dopo la rivelazione della madre in merito ai risultati di due perizie psichiatriche della figlia, "ha un danno psichico di almeno il 6%", e gli atti di bullismo subiti dalla showgirl, la mamma di Francesca Cipriani fa un'altra ...

Isola dei famosi 2018 - la mamma di Francesca Cipriani : ‘Mia figlia molestata a 19 anni’ : Sull‘Isola dei famosi stiamo imparando a conoscere una Francesca Cipriani (QUI chi è) diversa dall’immagine che lei stessa aveva dato al pubblico nel corso degli anni: sotto la maschera di ragazza ‘colorata’ – come si è definita la naufraga – e leggera si nascondono in realtà alcuni demoni difficili da combattere. Ne aveva parlato per prima proprio lei in Honduras tirando in ballo episodi di bullismo subiti da ...

Isola dei Famosi 2018 - parla la mamma di Francesca Cipriani : “Mia figlia molestata quando aveva 19 anni” : La mamma di Francesca Cipriani racconta a Spy alcuni episodi che hanno segnato la vita della figlia, Francesca Cipriani, naufraga de L’Isola dei Famosi. “Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due figli, per lei era come un padre. Una sera, però, si ritrovò da sola con quest’uomo all’interno del negozio. Verso l’orario di ...

Francesca Cipriani molestata : il racconto choc della madre : Isola dei Famosi: Francesca Cipriani vittima di molestie Come molti sapranno bene, qualche giorno fa Francesca Cipriani ha rivelato a Paola Di Benedetto e alla ex tronista del popolare dating show di Canale 5 Rosa Perrotta di essere stata vittima di bullismo da ragazzina. Una rivelazione, che ha commosso i numerosi telespettatori del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, i quali si sono riversati immediatamente sui social per esprimerle ...

