Fotocamera Samsung Galaxy S9 e S9 Plus al top | nuovo video teaser del 15 febbraio

Samsung - l'S9 punta sulla super Fotocamera : ecco come sarà : Il nuovo top di gamma dei coreani sarà presentato al Mobile World Congress: al centro, l'esperienza fotografica con un sensore ad apertura variabile

Samsung potrebbe lanciare una nuova Fotocamera NX con la CPU del Galaxy S9 : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung starebbe preparando il lancio di una nuova fotocamera digitale della gamma NX. Ecco cosa sappiamo sulle sue presunte feature L'articolo Samsung potrebbe lanciare una nuova fotocamera NX con la CPU del Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung sugli scudi : doppia Fotocamera per tutti - riconoscimento 3D e chipset per auto : Samsung sembra intenzionata a introdurre la doppia fotocamera posteriore anche sui dispositivi più economici. Nel frattempo conferma che Exynos 9810, che sarà utilizzato su Samsung Galaxy S9, dispone di funzioni per il riconoscimento 3D del volto e lavora a un chip Exynos auto per le automobili. L'articolo Samsung sugli scudi: doppia fotocamera per tutti, riconoscimento 3D e chipset per auto è stato pubblicato per la prima volta su ...

Le ultime da Samsung : conferme su batteria e Fotocamera di Galaxy S9 e i display scorrevoli : Spuntano nuove immagini promozionali riguardanti le fotocamere di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus e nuove foto delle presunte batterie da 3000 e 3500 mAh, del modulo fotografico e del sensore di impronte. Nel frattempo dallo United States Patent and Trademark Office arriva un brevetto su possibili display scorrevoli. L'articolo Le ultime da Samsung: conferme su batteria e fotocamera di Galaxy S9 e i display scorrevoli è stato pubblicato per la ...

Uscita ufficiale Samsung Galaxy S9 e S9 Plus il 25 febbraio : perché la Fotocamera reimmaginata : Non ci sono più dubbi sulla data di Uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: il 25 febbraio è il giorno della presentazione delle due ammiraglie in quel di Barcellona, giusto 24 ore prima del via del Mobile World Congress, come avevamo pure anticipato nei giorni scorsi. Il produttore ha cominciato ad inviare alla stampa gli inviti per l'evento speciale e ad oggi, dunque, manca giusto un mese al lancio dei successori dei Samsung Galaxy S8 La ...

Modifiche alla Fotocamera di Samsung Galaxy S8 e S7 : fix per portrait mode : Qualche giorno fa vi avevamo parlato della disponibilità per Samsung Galaxy S8 e S7 (il discorso è esteso anche al Note 8) di un APK modificato che permetteva di testare la Google Camera dei Pixel, per poter sfruttare l'ormai famosa 'modalità ritratto' (da qualche tempo a questa parte abilitata sui modelli con processore Exynos, quelli internazionali, e più di recente con supporto alla fotocamera anteriore). In molti ci avete scritto, ...

Samsung potrebbe integrare la Fotocamera frontale nel display dei prossimi smartphone : L'ennesimo brevetto depositato da Samsung ci mostra una soluzione con uno schermo che occupa interamente la parte frontale dello smartphone. Per alloggiare i vari sensori, la capsula auricolare e la fotocamera frontale sarebbero previsti dei foi nel display, così come per il lettore di impronte che potrebbe però essere integrato sotto al display. L'articolo Samsung potrebbe integrare la fotocamera frontale nel display dei prossimi smartphone è ...