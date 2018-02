Ford | LEGO® e il team Rally M-Sport insieme per celebrare la vittoria di Fiesta al FIA

laragnatelanews

(Di giovedì 15 febbraio 2018) L’adrenalinicaWRC, che ha trionfato al campionato FIA WorldChampionship 2017, entra a far parte della collezione Speed Champions di LEGO®, dedicata ai modelli più famosi di sempreilM-presentano, oggi, un nuovo modello che arricchirà la collezione LEGO® Speed ​​Champions: laWRC, messa a punto daldi M-, vincitore del titolo Piloti e Costruttori nel 2017. I progettisti di LEGO hanno riprodotto perfettamente l’adrenalinicaWRC di M-, completa di passaruota e spoiler anteriori e posteriori. Il nuovo set comprende una scelta di cerchi, due bonnet intercambiabili – uno con faretti per la guida notturna -, un’autentica grafica da gara in miniatura e il pilota, con casco e tuta, che può essere posizionato all’interno attraverso il parabrezza rimovibile. Una volta assemblati i 203 mattoncini ...