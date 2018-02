Florida | Trump | «Il killer?  Un disturbato | i compagni dovevano avvertire»|Foto

Strage nel liceo in Florida - parla Trump «Cambiare cultura». Ma non cita le armi : Il discorso in diretta tv del presidente Usa: «Rendere le scuole più sicure sarà una delle nostre priorità». Su Twitter: «Il killer? Un disturbato. I compagni dovevano segnalarlo»

Florida - Trump : “Affrontare la questione della salute mentale per rendere sicure le scuole”. E non risponde sulle armi : Parla di tutto, ma non tocca mai il tema della vendita e dell’accesso facile alle armi. “Nessun bambino, nessun insegnante dovrebbe mai essere in pericolo in una scuola americana”, esordisce il presidente Donald Trump nel messaggio alla nazione dopo la strage nel liceo di Parkland. “Non siete soli, non sarete mai soli. La nostra nazione, con il cuore pieno di dolore, prega per le vittime e per le loro famiglie”, ...

Strage al liceo in Florida. Trump : "Rendere le scuole più sicure". Ma tace sulle armi : Il presidente commenta l'ennesimo massacro in una scuola americana: "Atto di terribile violenza, odio e malvagità", bisogna "cambiare la cultura americana affinché abbracci la vita". E annuncia che si recherà sul luogo del massacro

Strage Florida - killer espulso perché violento Trump : era disturbato - va segnalato : Il giovane assassino, Nikolas Cruz, è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato. Fu cacciato dal liceo dopo aver litigato col fidanzato della sua ex ragazza.

Florida - “Trump ha tagliato fondi per sistema controllo armi”. Senatore dem : “Congresso responsabile delle stragi” : Il Congresso è responsabile “dell’epidemia di stragi” negli Stati Uniti. L’accusa arriva dal democratico Chris Murphy in un intervento nell’aula del Senato la notte scorsa, subito dopo la notizia dell’ennesima sparatoria in una scuola americana, il liceo di Parkland in Florida, dove uno studente che era stato espulso per comportamenti violenti ha ucciso 17 persone e ne ha ferite 15. Intanto le associazioni che lottano contro ...

Trump fa retromarcia sulle trivellazioni in Florida. Ma per molti è una trovata elettorale per favorire il ‘suo’ governatore : Dietrofront di Trump sulle trivellazioni petrolifere vicino alle coste della Florida. Se nei giorni scorsi il governo Usa aveva annunciato che avrebbe concesso nuove autorizzazioni per l’estrazione di greggio e gas al largo di quasi tutte le coste degli Stati Uniti e che tali provvedimenti avrebbero riguardato anche Paesi come California e Florida, per la prima volta dopo decenni, dalla Casa Bianca arriva la notizia: Trump ha ceduto alle ...

Trump : stop a trivellazioni in Florida : 2.25 L'amministrazione Trump non consentirà trivellazioni vicino alle coste della Florida.La Casa Bianca tornando sui propri passi rispetto al piano presentato la scorsa settimana. Trump,secondo i media, ha ceduto alle pressioni del governatore dello stato, Rick Scott e delle proteste bipartisan. La decisione di non consentire trivellazioni in Florida è stata annunciata dal segretario agli Interni Ryan Zinke, per evitare possibili maree nere ...