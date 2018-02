: #UltimOra Sparatoria in #Florida, il killer, un 20enne che è stato fermato, ha agito con il volto coperto da una ma… - SkyTG24 : #UltimOra Sparatoria in #Florida, il killer, un 20enne che è stato fermato, ha agito con il volto coperto da una ma… - STEFANIALOVE69 : Sono salite a 17 le vittime uccise dal killer in #Florida ?? - Melaion : RT @jovinow: ?? #BREAKING • #ULTIMORA È di 16 morti e decine di ferite il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta in un liceo di #P… -

Nikolas Cruz, 19 anni, haunsemiautomatico AR-15 per compiere la strage in, nel liceo Douglas di Parkland, in cui sono morte 17 persone. Lo hanno confermato le forze dell'ordine. Voleva una strage ed è per questo che ha fatto scattare l'allarme antincendio prima di iniziare a sparare. Nella confusione, ilaveva pianificato di poter colpire più studenti in fuga fuori dalle aule. Lo ha riferito il senare dellaBill Nelson,informato dall'Fbi sulla dinamica dell'attacco.(Di giovedì 15 febbraio 2018)