Florida | chi è il killer della scuola

Trump - il fisco gli chiede 400mila dollari di tasse per il suo Golf Club ma il presidente fa causa alla Florida : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fa causa all’ufficio delle imposte di Palm Beach in Florida per il conto da pagare in merito alla tassa di proprietà per il suo Trump National Golf Club a Jupiter, nella contea di Palm Beach. Per il Club il fisco reclama una somma di quasi 400mila dollari stimando che la proprietà vale circa 19 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto scrive il Palm Beach Post, per il tycoon si tratta di ...

Maltempo - Usa in ginocchio per il "Cyclone bomb" | Neve anche in Florida - 3mila voli cancellati | Foto : Una tempesta chiamata "Cyclone bomb" ("Ciclone bomba") ha colpito il nord-est degli Stati Uniti con Neve, vento e temperature glaciali. Oltre 2.800 voli cancellati. All'aeroporto "La Guardia" di New York è rimasto a terra il 90% dei voli

Chi l’ha detto che Babbo Natale arriva sulla slitta? Ecco come si festeggia il Natale in Florida : Il 24 dicembre, centinaia di persone si sono ritrovate a Cocoa beach, in Florida, per assistere o partecipare alla Surfin Santa’s 2017. 837 surfisti vestiti da Babbo Natale hanno cavalcato le onde e dato vita a veri e propri spettacoli e acrobazie sull’acqua. Obiettivo? Una raccolta fondi per beneficenza L'articolo Chi l’ha detto che Babbo Natale arriva sulla slitta? Ecco come si festeggia il Natale in Florida ...

Violenta reazione a un controllo di polizia - l’agente se la vede brutta e il collega spara. La Florida apre inchiesta : Un uomo afroamericano è stato ucciso il 6 dicembre scorso dalla polizia di Lauderdale Lakes in Florida. Nel video di sorveglianza si vede un poliziotto bussare ad una porta e quindi entrare in un appartamento al piano terra. La pattuglia stava rispondendo ad una chiamata di soccorso effettuata da una donna, che si sente parlare solo nei primi secondi del video. Nell’appartamento c’era anche un uomo che, dopo un brevissimo scambio di ...