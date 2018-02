Finn Wittrock in American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace | uno struggente

optimaitalia

: #ACSVersace #FinnWittrock in American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace: uno struggente addio prima della… - OptiMagazine : #ACSVersace #FinnWittrock in American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace: uno struggente addio prima della… - kingsbritin : Ero contenta per Finn Wittrock e me lo hanno ucciso dopo due minuti di screen, what a waste #ACSVersace -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Unoaddio, un momento che difficilmente i fan dimenticheranno proprio grazie alla presenza diinL'Assassinio di. L'attore alza l'asticella per la seconda stagione della serie antologica FX e appare molto diverso e più sottile rispetto ai suoi precedenti personaggi inHorrorHotel e Cult.inL'Assassinio diriesce a superarsi e non solo rispetto alle precedenti esperienze ma anche rispetto a quello che abbiamo visto nel quarto episodio della scorsa settimana.La serie tv è andata in onda ieri sera negli Usa e tornerà venerdì in Italia per poi lasciare il pubblico con il fiato sospeso per due settimane.Lo show firmato Ryan Murphy tornerà nuovamente ad occuparsi dima solo dal sesto episodio dal titolo Descent che vedremo il 28 febbraio ...