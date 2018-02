Festa delle lanterne | ecco le sue origini storiche

Bruxelles - ricevimento delle istituzioni estere cinesi per la Festa di Primavera : ... la Delegazione cinese presso l'Unione europea, l'Ufficio di economia e commercio della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong a Bruxelles e l'Ufficio di economia e commercio della Regione ...

Crash Karaoke - episodio 5 : accendi la Festa con i testi delle canzoni : Le nuove puntate di Crash Karaoke vanno in onda ogni domenica alle 19.00 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV , mentre tutti i video del momento ti aspettano in onda su MTV Music, Sky 704. ph: ...

A Giulianello la Festa delle Matticelle di San Giulianitto : A Giulianello la Festa delle Matticelle di San Giulianitto. Come ogni 16 Febbraio, al Castrum Julianum si rinnova l’appuntamento con la tradizione. Verranno accese le Matticelle in... L'articolo A Giulianello la Festa delle Matticelle di San Giulianitto su Roma Daily News.

03/02/2018 - Festa delle genti : conoscere culture diverse con cori e degustazioni : Intrattenimento musicale con Antonio Martino , i cori parrocchiali e degustazione di piatti preparati con ricette tradizionali provenienti da tutto il mondo .

Carnevale Venezia 2018 : Festa delle Marie - rievocazione in chiave moderna della tradizione. Domani alle 11 il volo dell'Angelo e tanti altri ... : ... Vela, l'ente organizzatore degli spettacoli del Carnevale, ha previsto una serie di eventi collaterali in altri campi Veneziani promuovendo spettacoli, divertimenti e intrattenimento. Sono quattro ...

Festa della Candelora : il significato dell’accensione e della benedizione delle candele : Il 2 febbraio è il giorno della Candelora; ricorrenza avente come tema principale la luce, espressa nell’accensione e benedizione delle candele. Nel Vangelo secondo Luca, Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio e Simeone, pieno di stupore e commozione, dice: “Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace, secondo la tua Parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per illuminare le ...

Un docu-film su Franco Tiano fra le iniziative per la Festa della Madonna delle Galline : Mancano poco meno di tre mesi alla festa della 'Madonna delle Galline', ma a Pagani già fervono i preparativi. In particolare è già al lavoro l'associazione culturale Ambress Ampress che, grazie all'...

SEI FORTISSIMO Interessante finale delle maniFestazioni 2017 dell'ARF Spettacoli : Un evento che ha messo sotto i riflettori tantissimi talenti della provincia di Messina. Il talent Sei FORTISSIMO è stato la coda delle manifestazioni 2017 dell'ARF Spettacoli. Diciotto i partecipanti divisi in quattro categorie: Moda Ragazze, Moda Bambine, Canto e Musica. La finale è stata presentata dall'inossidabile Francesco Anania, che ha ricoperto anche il ...

I video delle esibizioni a Capodanno in Musica su Canale 5 - una grande Festa con Benji e Fede - Ermal Meta e Riki : Ieri sera su Canale 5 il grande concerto di Capodanno in diretta dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. Numerosi gli ospiti e le esibizioni a Capodanno in Musica, che si sono esibiti sul palco del palazzetto nella serata condotta da Federica Panicucci. Benji e Fede a Capodanno in Musica ospiti del concertone di fine anno si sono esibiti insieme ad Annalisa in Tutto per una ragione, il successo estivo che ci ha accompagnato nel ...

Iran senza pace - ancora scontri tra maniFestanti e polizia. La tv di Stato : '12 morti dall'inizio delle proteste' : La situazione dell'economia Iraniana, ha proseguito il presidente, "è migliore rispetto al livello medio mondiale e la crescita economica del paese si è attestata al 6% nella prima metà dell'anno ...

Iran senza pace - ancora scontri tra maniFestanti e polizia. La tv di Stato : "12 morti dall'inizio delle proteste" : ancora sangue in Iran. Non si fermano le proteste antigovernative contro il carovita e contro la corruzione del regime: secondo la tv di Stato i morti dall'inizio delle sommosse sono 12. Le autorità affermano che le forze dell'ordine non sparano ai manifestanti e accusano i "sobillatori" dei disordini o "controrivoluzionari" armati di infiltrarsi fra i dimostranti.Nelle ultime ore i dimostranti hanno attaccato stazioni di polizia e ...

Trump soffia sulla rivolta delle promesse tradite. Rohani : "Il popolo ha diritto di maniFestare ma senza violenza" : Secondo uno studio recente, i Pasdaran controllerebbero addirittura il 40% dell'economia iraniana: dal petrolio al gas e alle costruzioni, dalle banche alle telecomunicazioni. Un'ascesa che si è ...

Volley - grande Festa a Bergamo per l'All Star Game. Successo delle stelle italiane al tie-break : IL TABELLINO ITALIA RESTO DEL MONDO 2:1 (25-21, 17-25, 19-17) ITALIA: Malinov 1, Loda 7, Chirichella 1, Egonu 7, Marcon 2, Stufi 4, Sirressi (L), Mingardi 7, Ortolani 3, Cambi 2, Bonifacio 2, Spirito ...