“Fermati | cose le stai dando?” L’orribile gesto di una madre disperata | convinta di aver

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Una sorta di mistico rimedio del quale era venuta a sapere per caso, spulciando in rete sui social e imbattendosi in una pagina che forniva indicazioni per delle cure miracolose, senza ovviamente alcun parere in merito di veri medici. Parole folli, alle quali molti di noi non crederebbero nemmeno nella piùdelle situazioni. E che invece hanno spinto questa donna a mettere davvero in atto qualcosa di orribile. Nello specifico, curare la figlia affetta da autismo ricorrendo alla candeggina. Una storia scioccante, terribile, che arriva direttamente dall’Indiana, negli Stati Uniti, e che è stata raccontata dal Daily Mail. Per fortuna il dramma è stato soltanto sfiorato grazie al pronto intervento del padre della piccola, che si è accorto di quello che stava per succedere quando ha visto la donna preparare una bevanda all’interno della quale aveva versato proprio ...