Federica Brignone ha vinto il bronzo olimpico nello slalom gigante

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! Curling da sogno! : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un'autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l'Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l'ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : BRONZO per Federica Brignone - vince Mikaela Shiffrin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L'Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e le azzurre per coltivare un sogno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara fondamentale per l'Italia: Federica Brignone, Marta Bassino, Manuela Moelgg e Sofia Goggia possono giocarsi un podio e regalare una grande emozione all'Italia. Brignone sarà la punta del quartetto tricolore, quella che ha maggiori certezze, ma non bisogna dimenticare la mina vagante Bassino, in grado di ...

La rinascita di Federica Brignone : «Ora sono libera - anche di vincere» : Se immaginassimo la carriera di un atleta sotto forma di puzzle, non sempre riusciremmo a intuirne il disegno finale. Può capitare infatti che ci siano periodi in cui alcuni pezzi non combaciano, costringendo quindi lo sportivo a fermarsi per ritrovare il filo conduttore. E’ successo più o meno così anche alla sciatrice azzurra Federica Brignone, classe 1990, che prima della sua vittoria numero uno in Coppa del Mondo nell’ottobre del 2015 aveva ...

Sci alpino - un poker di azzurre a caccia della medaglia in gigante : Federica Brignone nel lotto delle favorite - Moelgg - Bassino e Goggia per sorprendere : È forse la gara di sci alpino che a queste Olimpiadi Invernali può dare più soddisfazioni all’Italia. Le azzurre si presentano ai cancelletti di partenza con la forza e la consapevolezza di chi, a parte l’ultima gara a Lenzhereide, è salito sul podio in tutte le gare a cominciare dal 7 gennaio 2017. Il gigante femminile è probabilmente una delle gare che più di tutte fa sognare i tifosi azzurri, con le nostre quattro portacolori che ...

Federica Brignone/ Gigante Olimpiadi Pyeongchang 2018 : sono pronta - darò il massimo e... : Federica Brignone si racconta in vista del Gigante delle Olimpiadi Pyeongchang 2018: sono pronta, darò il massimo e anche nelle altre gare... (sci alpino)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:59:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Federica Brignone : “Ho ricaricato le pile e ce la metterò tutta”. Sofia Goggia : “In gigante sono un’outsider” : sono giorni di vigilia per le gigantiste italiane, che gareggeranno lunedì 12. Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino hanno partecipato alla Cerimonia d’Apertura ed ora possono concentrarsi sulla loro gara. Ricordiamo che la prima manche (alle 3.15 ora italiana) sarà tracciata dall’italiano Gianluca Rulfi, responsabile azzurro delle polivalenti. Queste le dichiarazioni delle italiane all’Ufficio Stampa ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli obiettivi dell’Italia gara per gara. Ambizioni importanti per la velocità maschile - Sofia Goggia e Federica Brignone : Si contano le ore prima dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra le discipline più attese c’è senza dubbio lo sci alpino, che vivrà le sue gare tra lo Jeongseon Alpine Centre, sede delle prove veloci, e lo Yongpyong Resort, dove si svolgeranno quelle tecniche. I migliori sciatori del mondo si sfideranno alla ricerca della gloria olimpica e tra questi anche gli azzurri. Andiamo a vedere le Ambizioni ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la prova della maturità per Sofia Goggia e Federica Brignone : Sofia Goggia e Federica Brignone sono le due donne di punta dello sci alpino azzurro alle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang. C’è grande attesa e anche un po’ di pressione su entrambe, perchè questa deve essere la manifestazione della definitiva consacrazione. L’obiettivo è quello di conquistare almeno una medaglia e le possibilità per le due azzurre sono tante. La sfida a Lindsey Vonn è stata lanciata proprio ...

Olimpiadi 2018 - Sofia Goggia e Federica Brignone guidano la valanga azzurra Video : Le immagini in bianco e nero di Zeno Colò e delle sue velocissime discese, la potenza devastante di Alberto Tomba, la classe di Deborah Compagnoni, la grinta di Stefania Belmondo e Manuela Di Centa. I Cinque Cerchi sulla neve, nella visione degli italiani, hanno i loro volti. Il 9 febbraio prendono il via le XXIII Olimpiadi invernali [Video] alle quali è stato dato un profondo significato politico. Non è una novita' per la fiaccola di Olimpia ...