Fca | a gennaio boom per Jeep | +68% | e Alfa | +24% | in Europa Ottimi risultati del

Auto - a gennaio più 6 - 8% in Europa Su Fca pesa ancora il marchio Fiat : Le immatricolazioni di Auto in Europa registrano a gennaio un rialzo a una cifra percentuale, con Fiat Chrysler Auto mobiles , Fca, ancora più debole del mercato a causa del marchio Fiat . Secondo i ...

Mercato dell'auto europeo inizia bene il 2018. Fca sale meno del mercato a gennaio - penalizzata da brand Fiat : Il 2018 è partito positivamente per il mercato dell'auto in Europa . Nel mese di gennaio sono stati immatricolati nell'Unione europea più i paesi aderenti all'Efta 1.286.378 veicoli , mostrando una ...

Fca - exploit Jeep a gennaio : più che raddoppiate immatricolazioni. Corre anche Alfa Romeo - +28 - 3% - : TORINO - Miglior gennaio di sempre per Jeep che immatricola oltre 7.400 vetture, più del doppio , la crescita è del 107,7%, rispetto al 2017. Raddoppiata anche la quota, al 4,2% , +2,1%, ....

Fca : a gennaio immatricolazioni +0 - 7% - quota in calo al 28 - 5% : Roma, 1 feb. , askanews, Il 2018 comincia bene per Fiat Chrysler sul mercato italiano. Il mese scorso il gruppo Fca ha immatricolato quasi 50.700 auto, con un aumento dello 0,7% rispetto a gennaio del ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Creval a +17 - 6% - Fca a +2% (26 gennaio 2018)

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - Fca : le migliori notizie della settimana (15-21 gennaio) : L'amministratore delegato di FCA prova ad anticipare come cambierà il mondo automotive in futuro che nel corso dei prossimi anni è destinato a registrare tantissime novità e cambiamenti profondi ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -0 - 21% - Fca a -4 - 15% (16 gennaio 2018)

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Fca a -3 - 1% - A2A a +2 - 5% (16 gennaio 2018)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Fca a -1 - 6% - Leonardo a +1 - 7% (16 gennaio 2018)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Azimut a +6 - 2% - Fca a +2 - 2% (15 gennaio 2018)

Fca ancora sugli scudi in borsa - massimo storico a 19 euro (+2%). A gennaio titolo cresciuto del 27% : MILANO - Non si ferma il rialzo di Fca in borsa: a Milano ha segnato un aumento finale del 2,2% a 19 euro, nuovo massimo storico di chiusura. Scambi ancora forti: nella giornata sono passati di mano...