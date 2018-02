FABRIZIO DE ANDRÈ | PRINCIPE LIBERO Video | taglio su Bocca di Rosa | la Rai si scusa

FABRIZIO De André - principe libero protesta social per il taglio su Bocca di rosa . La Rai si scusa - TV/Radio - Spettacoli : Povera Bocca di rosa, neanche nel paesino di Sant'Ilario le avrebbero riservato un simile trattamento. Troncata a metà, troncata la voce di Fabrizio De André per lasciar spazio alla pubblicità , di ...

FABRIZIO de André - principe libero : critiche alla Rai per il taglio su Bocca di Rosa : Boom di ascolti per la seconda e ultima puntata del film Fabrizio De André, principe libero . In totale sono stati oltre 6 milioni e 200mila gli spettatori con ill 25,49% di share. Nonostante i ...

La mia prima volta con FABRIZIO De André : Un bicchiere di vino. Era questa la missione strampalata che mi ero data in quello che sarebbe diventato il mio primo, rocambolesco, incontro con Fabrizio De André . Non un'intervista di persona, che ...

FABRIZIO De Andrè – Principe Libero : un racconto d’autore poco televisivo e privo di santificazione. Ottimo Luca Marinelli : Principe Libero Il pubblico televisivo non conosceva Luca Marinelli, negli ultimi anni lanciatissimo al cinema con titoli quali La solitudine dei numeri primi, Non essere Cattivo e soprattutto Lo Chiamavano Jeeg Robot che gli è valso un David di Donatello. Ed ora, impersonando Fabrizio De Andrè in Principe Libero, ha ricevuto quella consacrazione per taluni meno importante, ma nei fatti di grande portata, quale può essere quella raggiunta presso ...

FABRIZIO De Andrè - Principe Libero/ Polemica su "Bocca di rosa" : sui social i complimenti di Gigi D'Alessio : Fabrizio De Andrè, Principe Libero: con al seconda parte del film su Rai 1 si chiude l'omaggio ad uno dei big della musica italiana. Il coraggio di Luca Marinelli va premiato(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:10:00 GMT)

Luvi De André : chi è - cosa fa e com’è oggi la figlia (sconosciuta) di Faber. Classe 1977 - nata dall’amore di FABRIZIO e Dori Ghezzi - è meno ‘in vista’ del fratello Cristiano : la ritroviamo così : La miniserie targata Rai su Fabrizio De André, Principe Libero, è stata un successone. Prima al cinema, poi in tv, ha registrato ascolti record. Giusto due cifre: ha totalizzato 6.178.000 spettatori (per il 24,28% di share) nella prima puntata e chiuso con 6.207.000 (per il 25,50% di share). Ma soprattutto la fiction ha riacceso la curiosità sul genio, il poeta, il cantautore che ha fatto la storia della musica italiana ma anche scrittore ...

Ascolti tv - FABRIZIO De André Principe libero chiude a 6 - 2 milioni e batte la Champions League : Due vittorie su due per Fabrizio De Andrè-Principe libero: la seconda e ultima parte del film tv interpretato da Luca Marinelli, in onda su Rai1, conferma il risultato della prima e vince il prime time con 6 milioni 207mila spettatori e uno share del 25,5%, risultando ancora il programma più visto dell’intera giornata. Ascolti tv prime time Il match di Champions League ‘Real Madrid-Paris Saint Germain’ su Canale 5 raggiunge 5 ...

Luvi De Andrè - cosa fa oggi la figlia del 'Principe Libero' FABRIZIO e Dori Ghezzi : Luvi De Andrè , la figlia di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi, ha seguito le orme dei genitori ed ha esordito nel mondo della musica, prima insieme al padre e poi come solista, con un album nel 2006. E'...

FABRIZIO De André - principe libero protesta social per il taglio su Bocca di rosa - TV/Radio - Spettacoli : Povera Bocca di rosa, neanche nel paesino di Sant'Ilario le avrebbero riservato un simile trattamento. Troncata a metà, troncata la voce di De André per lasciar spazio alla pubblicità , di una panna ...

Ascolti di FABRIZIO De André – Principe Libero - l’ultima puntata del 14 febbraio premia il coraggio di Luca Marinelli : Un nuovo record per gli Ascolti di Fabrizio De André - Principe Libero: la seconda e ultima puntata, trasmessa il 14 febbraio, ha conquistato 6.207.000 spettatori pari al 25.5% di share, superando le cifre registrate martedì sera, con la messa in onda della prima parte del film. Con questo risultato, Rai1 incassa un altro successo in termini di Ascolti e di share, confermando la freschezza e la qualità dei prodotti trasmessi sulla prima rete ...

Ascolti : la fiction su FABRIZIO De Andrè chiude a 6 - 2 milioni (25 - 50%) - Le Iene a 1 - 9 (10 - 71%) : Ascolti tv di mercoledì 14 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di mercoledì 14 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la seconda e ultima parte della fiction Fabrizio De Andrè-Principe libero con Luca Marinelli. Risultato? 6.207.000 spettatori (25,50% di share). La prima puntata […] L'articolo Ascolti: la fiction su Fabrizio De Andrè chiude a 6,2 milioni (25,50%), Le Iene a 1,9 ...

Ascolti tv ieri - FABRIZIO De Andrè vs Real Madrid PSG | Auditel 14 febbraio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? La seconda puntata del film tv (diviso in due episodi dalla RAI) su De Andrè avrà incontrato il gradimento del pubblico? (qui per consultare gli Ascolti della prima puntata) o sarà piaciuta maggiormente la partita tra il Real Madrid ed il Paris Saint Germain? Scopriamolo assieme leggendo questo articolo sui dati Auditel di mercoledì, 14 febbraio 2018. Ascolti tv ieri, 14 febbraio **DATI Auditel A ...

FABRIZIO DE ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO/ Entusiasmo sul web per un racconto emozionante e realistico : FABRIZIO De ANDRÈ, PRINCIPE LIBERO: con al seconda parte del film su Rai 1 si chiude l'omaggio ad uno dei big della musica italiana. Il coraggio di Luca Marinelli va premiato(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 08:10:00 GMT)

FABRIZIO De Andrè - Principe Libero/ Un omaggio delicato alla poesia di Faber : Fabrizio De Andrè, Principe Libero: con al seconda parte del film su Rai 1 si chiude l'omaggio ad uno dei big della musica italiana. Il coraggio di Luca Marinelli va premiato(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 06:02:00 GMT)