Extinction | un nuovo trailer mostra alcune inedite sequenze di gameplay

eurogamer

: Extinction si mostra in un nuovo trailer nel quale gli sviluppatori spiegano numerose feature del gioco. #Extinction - Eurogamer_it : Extinction si mostra in un nuovo trailer nel quale gli sviluppatori spiegano numerose feature del gioco. #Extinction - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Guarda il nuovo trailer pieno d’azione di Extinction -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Iron Galaxy e Maximum Games hanno diffuso unper, nel quale gli sviluppatori prendono la parola per illustrare numerose feature del gioco dagli autori di Killer Instinct.Come riporta Rock Paper Shotgun, nel titolo dovremo affrontare giganteschi orchi che minacciano il regno, distruggendo ogni villaggio e insediamento che incrociano il loro cammino. Per sconfiggerli, analogamente a quanto accade nel celebre Shadow of the Colossus, dovremo scalare le enormi creature per raggiungere i punti più deboli del loro corpo.Ilapprofondisce queste meccaniche, einoltreinteressanti fasi didiche non avevamo ancora potuto ammirare. I movimenti aerei del nostro eroe sono tanto precisi quanto spettacolari, e il combattimento sembra tecnico ma anche piacevolmente arcade allo stesso tempo. Il gioco sarà disponibile a partire dal ...