Europa League | 16esimi Andata - in diretta esclusiva con i telecronisti Sky Sport HD e

Pronostici Europa League/ Le quote e le scommesse delle partite (Andata sedicesimi) : Pronostici Europa League: quote e scommesse per le partite di andata dei sedicesimi. Occhi puntati sulle 4 italiane, Lazio, Atalanta, Milan e Napoli oggi in campo. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 05:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Steaua Bucarest Lazio : quote e le ultime notizie live (Europa League) : Probabili formazioni Steaua Bucarest Lazio: quote e le ultime notizie live. Atteso un ampio turnover sia tra i rumeni che in casa biancoceleste questa sera per l'Europa League. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 04:26:00 GMT)

Probabili formazioni/ Napoli Lipsia : quote e le ultime novità live (Europa League) : Probabili formazioni Napoli Lipsia: quote le ultime notizie. Sarri dovrebbe optare per un ampio turnover per questo match di Europa League: Mertens assente annunciato.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 04:18:00 GMT)

Probabili formazioni/ Borussia Dortmund Atalanta : quote e le ultime notizie live (Europa League) : Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta: quote e le ultime notizie. Gasperini rischierà Caldara e Gomez in questo match di Europa League?. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 03:56:00 GMT)

Probabili formazioni/ Ludogorets Milan : quote e le ultime notizie live (Europa League) : Probabili formazioni Ludogorets Milan: quote e le ultime notizie live. Gattuso punterà sui soliti titolari anche in questa trasferta bulgara per l'Europa League. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 03:43:00 GMT)

Napoli - Sarri/ "Per l'Europa League San Paolo deserto? Speriamo cambino idea" : Napoli, parla Sarri: “Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta”. Il tecnico del club partenopeo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani col Lipsia(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 23:12:00 GMT)

Milan - Gattuso / "C'è rispetto per il Ludogorets - più in Europa League di noi negli ultimi anni" : Milan, Gattuso: il tecnico dei rossoneri ha parlato alla vigilia della gara di Europa League contro il Ludogorets. Ha sottolineato che l'avversario va rispettato e affrontato con serietà.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 22:22:00 GMT)

Europa League - Steaua Bucarest-Lazio : probabili formazioni e diretta : Non solo attraverso il decoder ma anche in streaming grazie all'App Sky Go. probabili formazioni Steaua-Lazio Steaua , 4-2-3-1, ; Nita; Enache, Larie, Balase, Momcilovic; Popescu, Nedelcu; Man, Achim,...

NAPOLI - SARRI/ "Marek Hamsik sta bene - ma in Europa League..." : NAPOLI, parla SARRI: “Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta”. Il tecnico del club partenopeo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani col Lipsia(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:47:00 GMT)

Napoli-Lipsia - Sarri : "Ci teniamo all'Europa League ma priorità al campionato" : Il tecnico toscano presenta la sfida di domani sera contro la rivelazione della Bundesliga: ''E' una squadra entusiasmante che ci metterà in difficoltà''

Napoli - Sarri : “L’Europa League è una manifestazione ai limiti della follia” : Domani sera alle 21.05 al San Paolo sarà tempo di onorare l’Europa League nella gara d’andata dei sedicesimi di finale. Di fronte il Lipsia di Hasenhuttl, al momento secondo in Bundesliga. A presentare la sfida nella conferenza stampa di vigilia ci ha pensato l’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: “Se vogliamo fare un salto a livello […] L'articolo Napoli, Sarri: “L’Europa League è una manifestazione ai limiti ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Non siamo favoriti in Germania…». Freuler : «Tifo Borussia» : DORTMUND - L' Atalanta si trova in Germania, ha svolto la rifinitura presso il Signal Iduna Park . Così Gian Piero Gasperini alla vigilia dello scontro contro il Borussia Dortmund : "siamo qui, la ...

Gattuso risponde a Sarri : “Europa League un privilegio - sulla formazione e sul futuro…” : Ringhio Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets, valida per l’andata dei sedicesimi. Il tecnico del Milan ha voluto rispondere a Sarri che ha definito la competizione “una follia”: “Per me è un grandissimo privilegio. Non voglio fare nessuna polemica, ma io ho quarant’anni e per me è un privilegio. Meno tempo per recuperare? Si sa, fa parte del ...

Europa League - Gasperini sfida il Borussia : «Atalanta - fuori la personalità» : DORTMUND - Atalanta all'esame Borussia Dortmund . Gian Piero Gasperini indica la strada da seguire: "Siamo qui, la qualificazione ce la siamo guadagnata. Non era messa in preventivo, non è comunque un ...