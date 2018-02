Enna | spari contro un centro che ospita migranti a Pietraperzia | nessun ferito

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparatii locali della casa canonica di via San Giuseppe a, in provincia di, cheno da 4 giorni una ventina di. Non ci sono feriti ma i proiettili hanno mandato in frantumi una finestra. Molta paura tra gli ospiti dele gli operatori. La gestione delè svolta dall’associazione Don Bosco 2000 di Piazza Armerina, in provincia di. L'articolouncheproviene da Il Fatto Quotidiano.