Enna | spari contro il centro che ospita i migranti Venti gli ospiti della struttura

Enna - spari contro un centro che ospita migranti a Pietraperzia : nessun ferito : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro i locali della casa canonica di via San Giuseppe a Pietraperzia, in provincia di Enna, che ospitano da 4 giorni una ventina di migranti. Non ci sono feriti ma i proiettili hanno mandato in frantumi una finestra. Molta paura tra gli ospiti del centro e gli operatori. La gestione del centro è svolta dall’associazione Don Bosco 2000 di Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'articolo Enna, ...