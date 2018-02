Energia | ENEA | sui condomìni risparmi fino al 60%

Energia - ENEA : sui condomini possibile 1 milione di interventi con risparmi fino al 60% : Gli ecobonus del 70 e del 75% e i nuovi meccanismi previsti dalla legge di Bilancio per incentivare la riqualificazione energetica dei condomìni possono attivare già da quest’anno ingenti investimenti, con benefici per il rilancio della filiera edilizia e dell’occupazione e per ridurre i consumi fino al 60% del totale. Secondo le stime, infatti, in Italia i condomìni sono oltre 1 milione e il costo indicativo per efficientare un immobile di ...

Energia - fusione : ateneo Pisa sostiene sito Enea Brasimone per DTT : Roma, 6 feb. , askanews, Sostegno dell'università di Pisa alla candidatura, avanzata dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, del centro di ricerca Enea sul lago del Brasimone sull'Appennino bolognese ...

Ambiente - ENEA con 11 partner europei per produrre Energia green da rifiuti e reflui : (Teleborsa) - Individuare soluzioni innovative per soddisfare con fonti rinnovabili e una gestione integrata ed efficiente le necessità energetiche degli impianti di depurazione e di smaltimento dei ...

Energia - ENEA : il prezzo dell’elettricità in Italia cresce più che nel resto d’Europa : cresce il differenziale del prezzo all’ingrosso dell’Energia elettrica in Italia rispetto ai principali Paesi europei con punte del 60% in più nel confronto con la Germania, il nostro principale competitor manifatturiero in Europa (20 punti percentuali in più rispetto all’inizio dell’anno). È quanto emerge dall’Analisi trimestrale del sistema energetico Italiano curata dall’ENEA che in questo numero prende in esame i dati da luglio a settembre ...