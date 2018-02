Emre Can alla Juve? Gerrard allo scoperto | che rivelazione!

Liverpool - Gerrard avvicina Emre Can alla Juve : Steven Gerrard , leggenda del Liverpool , dice la sua sul futuro del centrocampo dei Reds a Bt Sport : 'Un giudizio sul centrocampo del Liverpool? Bisogna aspettare perché Emre Can andrà via e Naby Keita arriverà come nuovo numero 8 in estate'. Emre Can, in scadenza, piace alla Juve, in pole ...

Calciomercato Juventus - Emre Can e la ‘bugia’ di Klopp : le ultime : Calciomercato Juventus – La Juventus si appresta ad affrontare l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Il primo round si disputerà all’Allianz Stadium mentre il ritorno è in programma il 7 marzo a Wembley. Allegri quasi sicuramente dovrà fare a meno di Barzagli, mentre rimangono da valutare le condizioni di Mario Mandzukic, che ha rimediato una botta nel match vinto con la Fiorentina. Se la ...

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can : si prova a chiudere subito (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la Vecchia Signora prova a chiudere fin da subito l’operazione con Emre Can, che andrà in scadenza a giugno(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:36:00 GMT)

Gerrard 'chiama' Emre Can : 'Resta al Liverpool' : Intervenuto ai microfoni di 'BT Sport', l'ex giocatore e simbolo dei Reds ha cercato di convincere il tedesco a restare con la squadra inglese: 'Emre Can, se fossi in te resterei a Liverpool. Sarebbe ...

Juve - senti Gerrard : 'Emre Can - resta al Liverpool' : Steven Gerrard , bandiera storica del Liverpool, ha voluto mandare un messaggio ad Emre Can, ai microfoni di BT Sport : ' Emre Can, se fossi in te resterei a Liverpool. Sarebbe una grande perdita, è un giocatore di livello, è cresciuto, è maturato continua a diventare ogni giorno migliore. Il Liverpool lo ha ...

Juventus - Gerrard a Emre Can : 'Resta al Liverpool' : ' Sarebbe una grande perdita - aggiunge la bandiera dei Reds ai microfoni di BT Sport -, è un giocatore di livello, è cresciuto, è maturato continua a diventare ogni giorno migliore' . Poi torna ...

Calciomercato Juve - tutti gli affari conclusi. E da oggi fari su Emre Can : Torino, 1 febbraio 2018 - Come ampiamente previsto, il mercato della Juventus si è chiuso senza particolari squilli. Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto, neppure dopo la notizia degli acciacchi di ...

Premier League - Emre Can a segno con il Liverpool : TORINO - Il Liverpool passa sul campo dell'Huddersfield in una gara valida per la 25esima giornata di Premier League. I 'reds' si sono imposti per 3-0 e a sbloccare il risultato, al 26', ci ha pensato ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - Marotta : "Ci sforzeremo per avere Emre Can" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: l'amministratore delegato Beppe Marotta parla della trattativa per Emre Can.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus - avanti tutta con Emre Can : TORINO - La fiducia cresce di giorno in giorno. Il pericolo di subire un sorpasso all'ultima curva, da parte di rivali in grado di piazzare accelerate sottoforma di contratti improponibili per la ...

Juventus - Marotta su Emre Can/ Calciomercato - quella dell'ad bianconero è tutta pretattica? : Juventus, Marotta su Emre Can. Calciomercato, l'amministratore delegato dei bianconeri conferma che i contatti sarebbero avviati per arrivare al calciatore del Liverpool di Jurgen Klopp.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:09:00 GMT)

JUVENTUS - MAROTTA SU Emre CAN/ Calciomercato - "contatti avviati - ma la trattativa..." : JUVENTUS, MAROTTA su EMRE Can. Calciomercato, l'amministratore delegato dei bianconeri conferma che i contatti sarebbero avviati per arrivare al calciatore del Liverpool di Jurgen Klopp.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:35:00 GMT)

Marotta - di tutto per prendere Emre Can : ROMA, 29 GEN - "Faremo di tutto per prendere Emre Can". Parola del dg della Juventus, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Rmc Sport: "Noi abbiamo un obbligo dalla nostra che è quello di centrare obiettivi importanti là dove si presentano le possibilità di farlo. Emre Can va in scadenza di contratto a giugno 2018 per cui era ...

Marotta : 'Faremo di tutto per Emre Can' : 'Faremo di tutto per prendere Emre Can'. Parola del dg della Juventus, Giuseppe Marotta. 'Noi abbiamo un obbligo dalla nostra che è quello di centrare obiettivi importanti là dove si presentano le ...