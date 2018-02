Elezioni | Renzi | sull' immigrazione la linea Minniti è quella da perseguire

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : centrodestra al 38 - 6% - Renzi sotto il 23% : Sondaggi Elezioni Politici: verso le Elezioni 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. E nel centrodestra..(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Elezioni : Renzi - Pd ha rimesso in moto Italia - no a follie M5S-Lega : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Oggi giornata in Versilia, terra alla quale sono particolarmente affezionato. Mentre visitavamo i cantieri navali, eccellenza Italiana, sono arrivati i dati sull’Export: più 7.4% in un anno. Fantastico, l’Italia fa meglio della Germania e della Francia”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. “Ormai nessuno mette più in dubbio l’evidenza: il Paese sta ripartendo grazie ...

Elezioni : Grasso - Renzi candidato al Senato dimostra sua incoerenza : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – La candidatura di Matteo Renzi al Senato che voleva abolire “rientra in quella incoerenza che fa parte della politica. Aveva detto che non si sarebbe più candidato, che avrebbe abbandonato la politica se avesse perso il referendum, è un’altra cosa che si dimentica. E’ una persona che dichiara una cosa e poi ne fa un’altra”. Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di ‘Repubblica ...

Elezioni : Grasso - Renzi e Berlusconi chiedono voto utile per governo insieme : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Berlusconi e Renzi chiedono il voto utile”, perchè “poi faranno il governo insieme. Anche la legge elettorale è stata concepita da queste forze per prospettare una possibilità di governo insieme”. Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di ‘Repubblica tv’. L'articolo Elezioni: Grasso, Renzi e Berlusconi chiedono voto utile per governo insieme sembra essere il primo su Meteo ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Fiducia leader : Renzi - Salvini - Di Maio? No - Berlusconi li batte tutti : SONDAGGI ELEZIONI Politici: verso le ELEZIONI 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. E nel centrodestra..(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 04:55:00 GMT)

Elezioni - Richetti (Pd) vs Travaglio : “M5s bugiardi”. “Renzi e Boschi hanno mentito. Li avete cacciati o candidati?” : Secondo match dello scontro avvenuto a Dimartedì (La7) sul caso M5s tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Pd e candidato al Senato in Emilia-Romagna (qui la prima parte). Travaglio ribadisce: “Se lei chiede a me cosa penso di quei 10 che non hanno restituito la parte di stipendio, io le dico che sono dei disonesti e che vanno sbattuti fuori. Ma vorrei che anche voi ...

Pd : dirigenti siciliani a Renzi - così disastro - no a partito-autobus per Elezioni (2) : (AdnKronos) - "Delusione e rassegnazione". Sono questi per i firmatari della lettera aperta i sentimenti che "stanno prendendo il sopravvento tra la nostra gente, mentre i cittadini non ci riconoscono e non si riconoscono più in un Partito che sta subendo una profonda mutazione genetica. È questa la

Pd : dirigenti siciliani a Renzi - così disastro - no a partito-autobus per Elezioni : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Una pagina Facebook e una lettera aperta indirizzata a Matteo Renzi. Per dire che "dopo le scelte fatte per la composizione delle liste, la campagna elettorale si sta rivelando un vero e proprio disastro". A firmarla sono decine di dirigenti di varie province siciliane

Elezioni - Minniti licenzia Renzi Il segretario Pd spedito in Europa Verso un Gentiloni-bis dopo le urne : Berlusconi alleato di Renzi? Forse lo vorrebbe ma il segretario dem non si alleera' mai con lui. "Semmai pensa che Berlusconi avra' Verso il Partito democratico un comportamento neutrale. E' possibile che questo avvenga ma certo non di piu'". Cosi' il ministro dell'Interno, Marco Minniti, Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Bonino a Palazzo Chigi Le carte di Emma nazionale Guerra a Renzi e premiership rosa : La speranza di coloro che hanno appoggiato il progetto di Emma Bonino è che i tantissimi attestati di stima pre voto si traducano una vera risposta nelle urne, evitando magari le delusioni dell'era Pannella. Tutta l'italia, scrive Italia Oggi, sostiene Emma Bonino, dice l'ex Commissaria Ue. In prima fila all'inaugurazione della sua campagna elettorale c'erano il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il ministro dello Sviluppo economico ...

Elezioni - Marco Minniti : 'Renzi non vuole fare il premier e non aprirà a Berlusconi' : Ma alleanze politiche non ne faranno e quindi credo che perderanno terreno se la politica del Pd aumentera' l'efficienza, gli ideali e la raccolta di una nuova grande sinistra'. Commentando la ...

Elezioni : Minniti - Renzi non aprirà a Berlusconi - Gentiloni resti in sella : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “L’alleanza con Salvini è puramente figurativa. Berlusconi si prepara semmai ad alleanze di altro genere. Con Renzi? Forse lo vorrebbe, ma Renzi non si alleerà mai con Berlusconi. Semmai pensa che Berlusconi avrà verso il Pd un comportamento neutrale”. Lo afferma il ministro dell’Interno Marco Minniti, in una lunga intervista a Repubblica. “Ho suggerito a Matteo Renzi di non andare ...

