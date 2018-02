Elezioni | M5s | Landi espulso | pronti a chiedere risarcimento

Elezioni - secondo il quotidiano 'Il Foglio' ci sarebbe un altro massone tra i candidati del M5s : Il Foglio ha interpellato il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi, che ha detto: "Non posso confermare nè smentire"

Elezioni : Renzi - Pd ha rimesso in moto Italia - no a follie M5S-Lega : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Oggi giornata in Versilia, terra alla quale sono particolarmente affezionato. Mentre visitavamo i cantieri navali, eccellenza Italiana, sono arrivati i dati sull’Export: più 7.4% in un anno. Fantastico, l’Italia fa meglio della Germania e della Francia”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. “Ormai nessuno mette più in dubbio l’evidenza: il Paese sta ripartendo grazie ...

Elezioni 2018 - Il Foglio : “Candidato M5s in Toscana è iscritto alla massoneria” : Ci sarebbe un altro massone tra i volti che il Movimento 5 Stelle presenta alle Elezioni del 4 marzo dopo il caso di Catello Vitiello in Campania. Lo scrive il Foglio, che riporta il nome di Piero Landi, il cui nome, cognome e data di nascita corrisponderebbero con quelli registrati negli elenchi del Grande Oriente d’Italia e che è candidato nel collegio uninominale della Camera a Lucca. L’uomo sarebbe iscritto alla loggia “Francesco ...

Elezioni 2018 - perché la storia delle false donazioni ha già azzoppato il M5s : È ancora presto per dire se il caso delle finte restituzioni costerà qualcosa ai 5 Stelle in termini...

Elezioni : Grasso - possibile governo con M5S se coerenti con nostri valori : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Se le proposte per un governo del Movimento 5 stelle “corrispondono ai nostri valori, perchè no?” Così Pietro Grasso, ospite di ‘Repubblica tv’, risponde all’ipotesi di un’eventuale alleanza con i Cinquestelle se dovessero ottenere l’incarico per formare l’esecutivo. Quanto a possibili contrarietà interne a Liberi e uguali, come quelle espresse da Laura Boldrini, ...

Elezioni - Brunetta : “M5s? Poveracci - nullafacenti - imbroglioncelli. Sono peggio degli altri” : “Il caso M5s? E’ una miseria. Una miseria tutta interna al M5S. A parole dicono ‘onestà onestà onestà’, si Sono fatti belli con questa elargizione e poi si Sono truffati tra di loro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, che rincara: “E’ un imbroglio tutto al loro interno, che sancisce il grado di eticità degli eletti ...

Elezioni - Richetti (Pd) vs Travaglio : “M5s bugiardi”. “Renzi e Boschi hanno mentito. Li avete cacciati o candidati?” : Secondo match dello scontro avvenuto a Dimartedì (La7) sul caso M5s tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Pd e candidato al Senato in Emilia-Romagna (qui la prima parte). Travaglio ribadisce: “Se lei chiede a me cosa penso di quei 10 che non hanno restituito la parte di stipendio, io le dico che sono dei disonesti e che vanno sbattuti fuori. Ma vorrei che anche voi ...

Sondaggi Elezioni - rimborsopoli M5S : i nomi - la contromossa di Luigi Di Maio : Anche negli ultimi Sondaggi politici elaborati da Emg Acqua, il Movimento Cinque Stelle si conferma primo partito del paese con il 26,7% delle preferenze. Nonostante il polverone rimborsopoli, il partito di Luigi Di Maio continua a restare in testa. Sondaggi elettorali, M5S primo partito I grillini rimangono in netto vantaggio rispetto al Partito Democratico e a Forza Italia, ma ampliando il discorso alle coalizioni è il centrodestra attualmente ...

Elezioni - Giannini vs Di Battista : “Come le viene in mente di non candidarsi nel M5s?”. “Sono affari miei” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Dopo un primo battibecco sull’amministrazione Raggi, Di Battista spiega le ragioni per cui non si candida per il secondo mandato: “Ho deciso di fare altro e non per scelte politiche o calcoli elettorali, ma perché a giugno voglio partire con la mia famiglia da San Francisco, scendere per l’Oceano ...

Lezzi (M5S) : rimborsopoli - dopo le Elezioni cambiamo sistema : Lezzi: “Dalla prossima legislatura cambieremo sistema, non ci abbiamo pensato” Roma – Barbara Lezzi del M5S è intervenuta ai microfoni di 24Mattino su Radio 24. Intervistata... L'articolo Lezzi (M5S): rimborsopoli, dopo le elezioni cambiamo sistema su Roma Daily News.

Elezioni 2018 - Grillo sui mancati rimborsi M5S : "Ci sono rimasto male" - : Il fondatore del Movimento: "Hanno una malattia che si chiama Sindrome Compulsiva di Donazione Retroattiva". Di Maio al Mef: "Oggi vi facciamo vedere tutto". LO SPECIALE Elezioni - IL TEST ELETTORALE

Elezioni 2018 - scoppia il caso rimborsi per i candidati M5S : A 3 settimane dal voto delle Elezioni 2018, il movimento 5 Stelle è scosso dal caso rimborsi. Dopo il servizio del programma televisivo de Le iene andato in onda nei giorni scorsi, sale il numero di deputati che non ha effettuato il versamento di metà del proprio stipendio (al quale si dovrebbe aggiungere l’avanzo delle Diarie) al fondo del Mise dedicato alle micro imprese. Il servizio de Le Iene ha portato alla luce il ...

Elezioni/ Sud e M5s - il perché di un voto tra nostalgia e risentimento : Si deciderà al Sud il destino della prossima legislatura. Ma perché le regioni meridionali si preparano a votare in massa M5s? L'analisi di EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI AL SUD/ Il voto clientelare e il flop dei sondaggisti premiano M5s, di S. SavaglioSONDAGGI/ "M5s svuota il Pd e al Sud tocca il 38%. Possibile sorpresa della quarta gamba", int. a A. Noto

Elezioni : M5S - Cesa chieda scusa e leader centrodestra prendano distanza : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Cesa che afferma di voler impiccare gli esponenti del MoVimento 5 Stelle chieda scusa e si vergogni. Le sue sono parole di una gravità inaudita. Cosa dicono i suoi alleati, i leader del centrodestra e gli altri partiti? Siamo arrivati, addirittura, a chi augura la morte agli avversari politici. Le parole dell’esponente di ‘Noi con l’Italia’ hanno passato il segno.” E’ ...