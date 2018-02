Elezioni | le liste più strane e le proposte più curiose

Elezioni - “nelle liste del M5s all’uninominale in Campania c’è anche un massone in sonno” : Nelle liste del Movimento 5 stelle in Campania c’è un massone, seppur in sonno, cioè che non partecipa ai lavori della sua loggia. Lo sostiene il quotidiano Il Mattino, raccontando la storia di Catello Vitiello, avvocato e “oratore” della loggia napoletana Sfinge, la numero 1.283 aderente all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia. “Chi è iscritto alla massoneria non si può candidare col M5s“, aveva ...

Liguria - tutte le liste per le Elezioni : Ecco nome per nome e partito per partito chi sono i candidati alla Camera e al Senato nell’uninominale e nel plurinominale

Liguria - tutte le liste per le Elezioni del 4 marzo | : Ecco nome per nome e partito per partito chi sono i candidati alla Camera e al Senato nell’uninominale e nel plurinominale

Elezioni - Bindi contro liste Pd : “Perché deputato antimafia come Mattiello non è in posizione certa e altri sì?” : Si tiene fuori dai giochi, non si ricandiderà in parlamento, ma la presidente uscente della commissione antimafia, la dem Rosy Bindi, lancia una frecciata al segretario Pd Matteo Renzi sulla composizione delle liste e lo fa senza mai citarlo.”Esco dal politicamente corretto – ha premesso sabato durante “contromafie“, la due giorni di dibattiti organizzata da Libera -. Se fossi responsabile delle liste elettorali, farei ...

Elezioni Lazio 2018 - ecco le 19 liste : 9 i candidati in corsa per la presidenza : La sfida è ufficialmente aperta. Sono state presentate oggi le liste dei candidati al prossimo consiglio regionale del Lazio. Diciannove le liste in corsa, a sostegno di 9 candidati presidenti. ‎...

Elezioni : Attaguile - in liste Lega scelte meritocratiche : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Nella composizione delle liste abbiamo fatto delle scelte meritocratiche, dosando esperienza e rinnovamento della classe dirigente" Lo ha detto il segretario della Lega siciliana Angelo Attaguile commentando, durante la conferenza stampa nella sede della segreteria reg

Elezioni - comunità Lgbt : “Liste Pd? Siamo delusi. Ma ognuno ha le sue Roccella e i suoi Casini” : “Credo che il Pd e le forze di sinistra debbano essere nostre alleate, anche perché dalla destra gli attacchi sono evidenti. E il Movimento 5 Stelle non dà garanzie”. La comunità Lgbtqi apre al Partito Democratico e alla sua principale eredità – la legge sulle unioni civili – nel corso di un incontro con il ministro della Giustizia Andrea Orlando, la senatrice Monica Cirinnà e il non candidato Sergio Lo Giudice (la cui storia ...

Elezioni - Bindi : “Liste? Attenzione al voto delle mafie. C’è una crisi culturale dell’antimafia” : “Arrivando qui molti di voi mi ha chiesto un parere sulle liste. Noi non possiamo fare quel lavoro, a Parlamento sciolto non abbiamo quel potere d’inchiesta. Io posso dire che il consenso cattivo delle mafie pesa di più quando viene meno il consenso buono dei cittadini. L’auspicio è che le liste siano state fatte pensando al consenso buono, altrimenti siamo ancora in tempo per rifiutare il consenso delle mafie”. Lo ha ...

Elezioni - litigi in Puglia per le liste dentro Pd e centrodestra. Ma indagati - imposti dall’alto e transfughi sono bipartisan : Alla fine si lamentano tutti, dal nord al sud della regione. Con il rischio che il Pd tarantino, per esempio, non ci metta il massimo dell’impegno perché sotto le ciminiere dell’Ilva hanno candidato un barese. E lo stesso problema potrebbe averlo Forza Italia nel Salento, dopo la durissima lettera firmata dai consoli azzurri contro il coordinatore regionale Luigi Vitali. Una situazione magmatica quella della Puglia, dove sorridono in ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : liste presentate per le Elezioni del 4 marzo (31 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: liste presentate per le elezioni del 4 marzo. La Lega Calcio si avvia al commissariamento. Pronto il ricorso per la sede agenzia farmaco (31 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 00:30:00 GMT)

Elezioni - Berlusconi schiera indagati e fedelissimi. Le liste cambiate nella notte : De Girolamo litiga con Carfagna : Un terzo per uno, e ciascuno con la quote classiche del Cencelli Berlusconiano: l’azienda, i fedelissimi, la società civile (e a quest’ultima corrente finisce iscritta anche qualche ex aspirante Miss Italia o tronista di Uomini e Donne). Non manca, poi, l’ormai classica carica di indagati, imputati, condannati. Da chi ha una sentenza definitiva per abuso d’ufficio a chi invece si è salvato grazie alla riforma della legge sul ...

Elezioni : attivista M5S escluso da liste - usati metodi che ricordano dittature (2) : (AdnKronos) - "Mi spiace, perché all’interno di questo movimento ho conosciuto tante persone perbene, attivisti vecchi e nuovi, che credono in un sincero sogno di cambiamento del Paese e conosciuto dei veri amici che resteranno nella mia vita. Viva la vera Politica, che è nobiltà d’animo e di azione

Elezioni - De Girolamo : “Mio nome cancellato da liste Campania. Carfagna prenda le distanze - altrimenti è complice” : Candidata alla Camera come capolista (blindata) nel collegio Benevento-Avellino, la deputata uscente di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, si è ritrovata seconda a Benevento e assente negli altri collegi. Lo denuncia la stessa parlamentare durante la trasmissione L’Aria che Tira (La7): una “manina” avrebbe cancellato il suo nome, precedentemente inserito al numero 1 del listino sannita. “È una storia strana” – ...

Elezioni 2018 e liste elettorali : cambiare musica - orchestrali e regole d’ingaggio : Ugo Sposetti, già storico tesoriere dei Ds, il difensore a oltranza dei vitalizi, senatore uscente epurato dalle liste renziane del Pd, sbotta e definisce il suo capo "delinquente seriale che ci fa perdere i giovani". Un'espressione un po' forte, possibile frutto di delusione personale. Se fosse stato candidato avrebbe usato altre parole, credo. Perlomeno, a differenza di un tempo non troppo lontano, il "purgato" costretto a confessare ...