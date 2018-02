Elezioni | Fiaip | ecco manifesto per rilancio mercato immobiliare

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Roma, 15 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Non credete a chi scommette su nuove tasse patrimoniali o ipotizza proposte non realizzabili. Le sole detrazioni sulla prima casa oggi non sono sufficienti per far ripartire il settoree riattivare la ripresa economica nel nostro Paese. Chi parla di nuove tasse sui patrimoni e i risparmi degli italiani condanna l’Italia agli ultimi posti in Europa”. Lo ha sostenuto il presidente nazionale, Gian Battista Baccarini, a margine della conferenza stampa svoltasi oggi a Roma, insieme alle principali organizzazioni di categoria del Real Estate, per illustrare 10 proposte per ildel comparto. “L’-ha sottolineato Baccarini- necessita di interventi che siano in grado di restituire fiducia a un comparto che soffre ormai da anni e che ha perso più di 750 mila posti di lavoro. ...