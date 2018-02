Elezioni | ecco la squadra di San Agata di Militello in campo per Civica Popolare

7 giovani su 10 non andranno a votare alle Elezioni. Ecco perché la politica ha smesso di rappresentare il futuro del Paese : Al di là dei dati, sono molte, forse troppe, le esigenze legate a questa generazione cui la politica non ha saputo dare risposta " spesso senza nemmeno porsi il problema di farlo. Fiducia nelle ...

Elezioni - Fiaip : ecco manifesto per rilancio mercato immobiliare : Roma, 15 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Non credete a chi scommette su nuove tasse patrimoniali o ipotizza proposte non realizzabili. Le sole detrazioni sulla prima casa oggi non sono sufficienti per far ripartire il settore immobiliare e riattivare la ripresa economica nel nostro Paese. Chi parla di nuove tasse sui patrimoni e i risparmi degli italiani condanna l’Italia agli ultimi posti in Europa”. Lo ha sostenuto il ...

Facebook - ecco la tribuna elettorale 3.0 : per le Elezioni programmi a confronto in bacheca : Non solo: il social network trasmetterà anche una serie di interviste ai leader in diretta, realizzate dai giornalisti Ansa, e lancia nuovi strumenti per...

Facebook - ecco la tribuna elettorale 3.0 : per le Elezioni programmi a confronto in bacheca : Non solo: il social network trasmetterà anche una serie di interviste ai leader in diretta, realizzate dai giornalisti Ansa, e lancia nuovi strumenti per...

Olimpiadi Invernali 2018 - Dure sElezioni e propaganda - ecco cosa si nasconde dietro il sorriso delle cheerleader nordcoreane : Sorridenti, precise ed impeccabili: ma non è tutto oro quello che luccica, ecco cosa c'è dietro il sorriso delle cheerleader nordcoreane Le cheerleader del Nord Corea hanno presenziato al primo ...

Riforma pensioni 2018 : ecco le proposte dei partiti in vista delle Elezioni : Non si è mai smesso di parlare di Riforma pensioni 2018 e, anzi, proprio in quest'ultimo periodo le discussioni e le polemiche non sono che aumentate. In vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, infatti, tra gli argomenti più caldi sui quali i vari partiti premono c'è anche quello del sistema previdenziale italiano. Dopo avervi parlato recentemente del programma del PD, infatti, vogliamo fare un excursus su quelle che sono le proposte dei vari ...

Elezioni - lo scontro Boschi-Biancofiore secondo Gene Gnocchi : “Ecco il comizio in Trentino” : “Cosa fa la Boschi in Trentino?”, inizia con questa domanda la copertina di Gene Gnocchi a DiMartedì (La7) : “Te lo dico io cosa fa. Continua la sua campagna a suon di comizi sempre rigorosamente in tedesco. Va nelle malghe più sperdute”. E mostra un pezzo del presunto comizio… “E allora il centrodestra è corso ai ripari e le ha messo contro un pezzo da novanta: Michaela Biancofiore. Ti faccio vedere il ...

Facebook - ecco la tribuna elettorale 3.0 : per le Elezioni programmi a confronto in bacheca : Non solo: il social network trasmetterà anche una serie di interviste ai leader in diretta, realizzate dai giornalisti Ansa, e lancia nuovi strumenti per...

Galasso e le Elezioni del 4 marzo - ecco il suo pensiero : ... molto visibilmente, che in luogo della tanto deprecata e criticata classe politica di prima del 1992-1994 non si sia formata alcuna classe politica degna del nome e in grado di provvedere almeno ...

Elezioni e sondaggi : ecco i nomi dei favoriti in Abruzzo : I sondaggisti, in particolare il professor Salvatore Vassallo , docente ordinario nell'Università di Bologna, dove insegna Scienza politica e Analisi dell'opinione pubblica, danno da uno a due ...

Elezioni Politiche 2018 - ecco tutti i candidati : Quasi 13mila candidature - 12428 - tra Camera e Senato. Con la pubblicazione sul sito del Ministero degli Interni delle liste elettorali è partita ufficialmente la corsa ai 630 seggi di Montecitorio e ai 315 di Palazzo Madama in ballo con le Elezioni Politiche del 4 marzo.Alcune candidature sono plurime, ma all'incirca solo un candidato su 9 potrà farcela.I candidati alla Camera- Uninominali: scarica la lista- Plurinominali: scarica la ...

Napoli - sorteggiati gli scrutatori per le Elezioni politiche di marzo : ecco l'elenco : È stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l'elenco degli scrutatori effettivi nominati dalla Commissione Elettorale Comunale in data 7 febbraio 2018. In una nota, il Comune informa che 'coloro ...

Elezioni - Gene Gnocchi : “Contro l’astensionismo ecco la scheda elettorale gratta e vinci” : Esilarante copertina a DiMartedì (La7), grazie alle gag surreali di Gene Gnocchi, che parla di Elezioni e astensionismo: “C’è un grosso problema che preoccupa tutti i politici: l’astensionismo. A un mese dal voto ci sono otto milioni di italiani ancora indecisi se andare a votare. Il ministero allora ha avuto un’idea geniale che dovrebbe scongiurare una volta per tutte il pericolo astensionismo. ecco le schede elettorali gratta e ...

Ultradestra tra ronde - incursioni ed Elezioni. Ecco le voci dall’Italia nera : “Basta con la feccia” – VIDEORACCONTO : Molto prima degli spari di Luca Traini sono arrivate le manifestazioni cariche di simbologia e slogan ispirati al nazifascismo come No Ius Soli, Marcia per la patria o presidi anti Rom. Ci sono state le ronde, anzi “passeggiate per la sicurezza” come vengono definite dai promotori. Al Tiburtino III o sul litorale di Ostia. A mettere in fila gli episodi registrati negli ultimi mesi vengono i brividi. E la memoria corre ...