Elezioni | dal diritto alla felicità ai Savoia nel governo

Elezioni - Bonino : “Visioni differenti dal Pd? Il Rosatellum non prevede alcun programma comune” : “Le preoccupazioni di Renzi appartengono a Renzi, io sono impegnata a far conoscere +Europa, sperando che la gente pensi a cosa sarebbero 27 paeselli alla deriva, Italia compresa”, nel caso prevalessero partiti e movimenti euroscettici”. Così Emma Bonino, a margine di una conferenza organizzata dal rinato “Partitodiazione”, ha replicato sulle indiscrezioni che descrivono il segretario Pd preoccupato dalla ...

Elezioni 2018 - cosa aspettarsi in tema di diritti dal nuovo Parlamento : Violenza sulle donne, povertà educativa e cooperazione internazionale: è doveroso fare un bilancio della legislatura che si sta concludendo e indicare almeno una priorità per la prossima fase politica.Per quanto riguarda la violenza sulle donne (sugli altri due temi rimando ai prossimi due post), gli anni appena trascorsi hanno visto il concretizzarsi di diverse proposte legislative e di una più efficace azione di ...

Elezioni - per i sondaggi il centrodestra è ad un passo dal 40% : Per ora sono solo numeri e statistiche ma se trovassero conferma nelle Elezioni del prossimo 4 marzo il centrodestra...

Elezioni - Boldrini vs Salvini : “Ringrazi i migranti. Per lei sono galline dalle uova d’oro” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra Laura Boldrini, presidente della Camera e candidata di Liberi e Uguali, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Il battibecco riguarda inizialmente i fatti di Macerata, per i quali Boldrini ribadisce che il capo del Carroccio è “un cattivo maestro” e cita l’ex candidato della Lega, Luca Traini, autore della sparatoria contro sei immigrati: “E’ stato chiaramente un atto terroristico e razzista”. “E’ colpa ...

Elezioni : Casini - D’Alema accecato dall’odio : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “D’Alema è accecato dall’odio verso Renzi. Mi dispiace per lui. Non aveva questo giudizio di me quando lavoravamo insieme per fare accordi in Sicilia o nel governo Monti”. Lo dichira Pier Ferdinando Casini (Civica Popolare). L'articolo Elezioni: Casini, D’Alema accecato dall’odio sembra essere il primo su Meteo Web.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Elezioni : massoneria tra candidati M5s e scandalo rimborsi - 12 febbraio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incidente aereo in Russia. Rimborsi e massoneria tra candidati M5s, scandalo Elezioni 2018 e attacchi dal Pd.

Elezioni - così la Lega prova a prendersi il Sud : il mix di riciclati e volti nuovi può valere 25 seggi dall’Umbria alla Sicilia : riciclati, due acquisti dalla destra dura e pura del Movimento per la Sovranità, ultracattolici, facce pulite, una spruzzata di gioventù. Un pot-pourri con una sola linea guida: i marchigiani nelle Marche, i calabresi in Calabria e i sardi in Sardegna. Perché il radicamento nei territori meno agevoli è appena iniziato e bisogna portarlo avanti. Non importa come, conta la sostanza. Matteo Salvini era stato chiaro: “Certamente presenteremo ...

Elezioni 2018 - l'agenda : dalla campagna elettorale allo spoglio - : Verso il voto: tutte le prossime tappe, fino allo scrutinio e alla prima riunione del nuovo Parlamento, dell'Election day. Il 4 marzo si voterà per le Politiche e, in Lazio e Lombardia , anche per le ...

Elezioni 2018 - Di Maio su rimborsi : "Chi fa queste cose fuori dal M5S" - : Linea dura del leader pentastellato. "Non ho voluto parlare direttamente con Cecconi e Martelli perché mi hanno molto deluso", ha detto. Critico il Pd. Renzi: "Gli impresentabili a questo giro li ...

Elezioni - Meloni : “A Roma manifestazione per vincolo di mandato. Alleati? Colpita dalla loro assenza” : “Cosa c’entra il populismo con la gente esasperata. È importante essere tra la gente per far capire che i politici non sono tutti uguali, non siamo una razza. Non avrò mai paura di camminare in mezzo alla gente. Purtroppo la legge elettorale non ha aiutato ad evitare le liste di impresentabili. Spero che Berlusconi non si allei con Renzi. Il 18 febbraio a Roma ci sarà una manifestazione di FdI dove i candidati si assumeranno ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Voto senza maggioranza : Governo tecnico ‘alla Monti’ bocciato dal 55% degli elettori : Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, Regionali Lombardia con Fontana in vantaggio al 43%. Intenzioni di Voto su coalizioni nazionali(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Roberto Fico slega i vertici Rai dalle Elezioni : "Vadano avanti fino a scadenza" : Una presa di posizione contro lo spoil system, per tenere distinti i vertici della Rai dai cambiamenti della politica. Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ritiene che Monica Maggioni e Mario Orfeo, presidente e a.d. della Rai, debbano rimanere in sella anche dopo il voto, indipendentemente dall'esito elettorale."Secondo me ci vuole, in generale, continuità al di là della politica. Noi dobbiamo riuscire a ...

Elezioni - Renzi sfrattato a Firenze dalla fiera della cioccolata : Non bastavano i sondaggi non proprio promettenti. Ora contro Matteo Renzi ci si mette anche la cioccolata. Meglio: la fiera del cioccolato artigianale che si svolge a Firenze dal 2 all11 marzo. Il ...