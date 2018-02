Elezioni | come conquistare il voto degli indecisi

Elezioni - Bersani (Leu) : “Berlusconi propone contratti e condoni? È come l’oste non campa dando da bere agli ubriachi” : “Berlusconi porta il Paese al disastro e poi qualcun altro deve pensarci e liscia il pelo agli italiani. Noi proponiamo investimenti pubblici, progressività fiscale, un piano straordinario di manutenzione del territorio e lotta all’evasione”. Pier Luigi Bersani, Pietro Grasso, Cecilia Guerra e Giulio Marcon hanno presentato il programma economico di ‘Liberi e Uguali’. Da lla lotta all’evasione Leu calcola ...

Elezioni - Giannini vs Di Battista : “Come le viene in mente di non candidarsi nel M5s?”. “Sono affari miei” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Dopo un primo battibecco sull’amministrazione Raggi, Di Battista spiega le ragioni per cui non si candida per il secondo mandato: “Ho deciso di fare altro e non per scelte politiche o calcoli elettorali, ma perché a giugno voglio partire con la mia famiglia da San Francisco, scendere per l’Oceano ...

Elezioni - come si vota : Sono elettori della Camera tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Per votare al Senato è necessario aver compiuto venticinque anni. Nel 2018 si voterà per la prima volta con...

Elezioni - Salvini vs Boldrini : “Ma parla per cartelli?”. “Certo - con gli hashtag - come fa lei. Così ci capiamo meglio” : “Approfitto del fatto che è il mercoledì delle ceneri. Quindi, mi dolgo e mi pento. Mi cospargo il capo di quelle ceneri che domani saranno usate in tante chiese italiane per avviarsi alla Quaresima”. Così a Otto e Mezzo (La7) il leader della Lega, Matteo Salvini, porge le sue scuse alla presidente della Camera, Laura Boldrini, per averla paragonata a una bambola gonfiabile, durante un suo comizio a Soncino (Cremona). La candidata di Liberi e ...

Berlusconi come Trump 'sbaglia' la data delle Elezioni : 'Si vota il 5 marzo' : "Non mi ricordo più il giorno, mi pare il 5 di marzo, ah no il 4: bisogna recarsi alle urne e votare un partito a caso, Forza Italia". Silvio Berlusconi scherza sulla data delle elezioni, sbagliandola ...

Elezioni 2018 - Regionali Lazio : i candidati e come si vota - : Non solo le Politiche, nell' Election day del 4 marzo seggi aperti anche per l'elezione del governatore laziale e del nuovo Consiglio regionale. Ecco come arrivare preparati alle urne: dai candidati ...

Elezioni - Berlusconi : “Mai accordi con Pd - anche se non è più comunista. Non sono come Renzi : se dico una cosa la faccio” : “Il Partito Democratico non è più comunista“. Dopo ventiquattro anni, cade il mantra che, disse una volta, sarebbe invece durato “oggi e per sempre”. È però l’unico risultato raggiunto da Matteo Renzi. “Era l’uomo nuovo, ma ha commesso troppi errori”, dice. E suggerisce anche la mossa all’avversario: “Deve cambiare il nome del partito in socialdemocratico“. Per il resto, mai ...

Elezioni 2018 - come fare gli scrutatori - : I responsabili delle operazioni di voto sono, a tutti gli effetti, dei pubblici ufficiali. Selezionati tra gli appartenenti ad un apposito albo, saranno impegnati dalle ore 16 del 3 marzo

Elezioni 2018 - Regionali Lombardia : i candidati e come si vota - : Nell' Election day del 4 marzo i seggi saranno aperti anche per eleggere il nuovo governatore e per rinnovare il Consiglio regionale. Ecco una guida per arrivare preparati, dai candidati al metodo di ...

Elezioni regionali Lombardia 2018 : sondaggi e come si vota Video : Manca meno di un mese alle #Elezioni regionali #Lombardia 2018, appuntamento politico che andra' a sovrapporsi alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 [Video]. A re gli ultimi sondaggi e le istruzioni su come si vota, con le indicazioni dei candidati in corsa per la poltrona di nuovo governatore della regione Lombardia. Centrodestra, Centrosinistra, M5S e LeU concorrono per succedere a Roberto Maroni, ex segretario federale del partito Lega ...

Elezioni regionali Lombardia 2018 : sondaggi e come si vota : Manca meno di un mese alle Elezioni regionali Lombardia 2018, appuntamento politico che andrà a sovrapporsi alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018. A seguire gli ultimi sondaggi e le istruzioni su come si vota, con le indicazioni dei candidati in corsa per la poltrona di nuovo governatore della regione Lombardia. Centrodestra, Centrosinistra, M5S e LeU concorrono per succedere a Roberto Maroni, ex segretario federale del partito Lega Nord. ...

