Elezioni | Cei | ' Alla gente non servono promesse'

Elezioni - Cei : "Immorali le promesse non mantenibili" : In campagna elettorale, il presidente dei vescovi italiani invita i candidati "alla sobrietà, nelle parole e nei comportamenti. Non sipuò scordare quanto rimanga immorale lanciare promesse che già si sa di non riuscire a mantenere. Altrettanto immorale è speculare sulle paure della gente".

Elezioni - Cei : promesse a vuoto immorali : 17.32 "La Chiesa non è un partito e non stringe accordi con alcun soggetto politico". Lo sottolinea il cardinale Bassetti, presidente della Cei, precisando che "come ha detto Papa Francesco 'dialogare non è negoziare'", ma "cercare il bene comune per tutti". Poi sulla campagna elettorale un monito: "Immorale" lanciare promesse a vuoto e "speculare sulle paure".Serve "sobrietà". E no a "discorsi sulla razza che pensavamo sepolti". Allarme sulla ...