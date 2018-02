Elezioni | Boldrini | leghisti ossessionati da me | Paese merita politici migliori

Elezioni : Monastra (Leu) - Salvini ossessionato da Boldrini : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Matteo Salvini è ossessionato da Laura Boldrini e, non contento della lezione di stile che gli ha dato ieri sera in tv, è tornato a fare ironie di bassa lega, è il caso di dirlo, su di lei". Lo afferma Antonella Monastra, candidata per Liberi e Uguali nel collegio uni

Elezioni : Monastra (Leu) - Salvini ossessionato da Boldrini : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – “Matteo Salvini è ossessionato da Laura Boldrini e, non contento della lezione di stile che gli ha dato ieri sera in tv, è tornato a fare ironie di bassa lega, è il caso di dirlo, su di lei”. Lo afferma Antonella Monastra, candidata per Liberi e Uguali nel collegio uninominale per la Camera di Palermo centro. “Il leader leghista continua ad attribuire all’onorevole Boldrini la ...

Elezioni - Salvini vs Boldrini : “Ma parla per cartelli?”. “Certo - con gli hashtag - come fa lei. Così ci capiamo meglio” : “Approfitto del fatto che è il mercoledì delle ceneri. Quindi, mi dolgo e mi pento. Mi cospargo il capo di quelle ceneri che domani saranno usate in tante chiese italiane per avviarsi alla Quaresima”. Così a Otto e Mezzo (La7) il leader della Lega, Matteo Salvini, porge le sue scuse alla presidente della Camera, Laura Boldrini, per averla paragonata a una bambola gonfiabile, durante un suo comizio a Soncino (Cremona). La candidata di Liberi e ...

Elezioni - Salvini vs Boldrini : “Io sono all’opposizione - lei no”. “Non è vero. Non ha i rudimenti per capire” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra la presidente della Camera, Laura Boldrini, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Quest’ultimo ribadisce la sua definizione data alla candidata di Liberi e Uguali (“incapace e razzista”), la quale replica: “Intanto, io vorrei ringraziare Matteo Salvini, perché ha buttato addosso un’onda terribile di odio contro di me e la mia famiglia. Per ogni crimine commesso da un migrante, lui proponeva l’hashtag ...

Elezioni - Boldrini vs Salvini : “Ringrazi i migranti. Per lei sono galline dalle uova d’oro” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra Laura Boldrini, presidente della Camera e candidata di Liberi e Uguali, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Il battibecco riguarda inizialmente i fatti di Macerata, per i quali Boldrini ribadisce che il capo del Carroccio è “un cattivo maestro” e cita l’ex candidato della Lega, Luca Traini, autore della sparatoria contro sei immigrati: “E’ stato chiaramente un atto terroristico e razzista”. “E’ colpa ...

Elezioni : Meloni a Boldrini - con Fdi al governo subito politiche natalità : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Tranquilla Presidente, una volta che Fratelli d’Italia sarà al governo, grazie alle nostre politiche per la natalità non ci sarà bisogno di alcuna sostituzione. #VotaGiorgiaMeloni”. è quanto scrive il Presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier Giorgia Meloni su Twitter, rispondendo ad un tweet di Laura Boldrini che affermava la necessità di accogliere un congruo numero di ...

Elezioni - individuato l'autore del post contro Boldrini : Roma, 4 feb. , askanews, La Polizia postale e delle telecomunicazioni ha individuato il responsabile del post minatorio pubblicato ieri su Facebook nei confronti della Presidente della Camera dei ...

Elezioni - Boldrini : “Renzi dice che favoriamo le destre? Ci vuole un bel coraggio - io subisco attacchi di Salvini ogni giorno” : “Ci vuol un bel coraggio. ogni giorno subisco gli attacchi della destra e combatto la destra e Salvini sulla mia pelle”. Così Laura Boldrini, a margine dell’iniziativa Futura, replica all’attacco di Matteo Renzi a Leu, citando il caso del suo fantoccio bruciato a Busto Arsizio. “Favorisce la destra chi da sinistra ne subisce il fascino e attua politiche di destra”, come la mancata approvazione dello Ius soli ...

Elezioni - Boldrini - Leu - : 'Turpiloquio di Salvini non è politica - italiani meritano di più' : Matteo Salvini si deve scusare con gliitaliani perché le sue sparate sul razzismo fanno il giro del mondo'. Lo dice Laura Boldrini , Leu, al...

Elezioni - Prodi agita centrosinistra. Boldrini 'Singolare voto a Casini'. Bersani 'Giudizio su Renzi generoso' : ROMA - Acque sempre più agitate nel centrosinistra dopo le parole di Romano Prodi che acuiscono lo scontro tra Pd e Liberi e uguali. 'Dispiace che Prodi abbia fatto queste osservazioni, sottovalutando ...

Salvini vs Mattarella - “fascismo fece anche cose buone”/ Elezioni 2018 : “idiozia bruciare fantoccio Boldrini” : Salvini vs Mattarella, Elezioni 2018 e Giornata della Memoria: "fascismo fece anche cose buone. Ma preferisco la democrazia alla dittatura". E sul fantoccio bruciato della Boldrini...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:40:00 GMT)

Elezioni. Boldrini (Pd) pronta per il bis : "Il mio lavoro per il partito e per il territorio" : Le persone si stanno allontanando dalla politica e la politica ha il compito di fare un passo verso i cittadini'. Nella brochure di presentazione dell'attività di Paola Boldrini spunta sicuramente il ...

Elezioni - Boldrini : “Salvini e Fontana chiedano scusa per sparate razziste. Centinaio? Denunciato per fake news” : “Fontana e Salvini si devono scusare con gli italiani, perché le loro sparate fanno il giro del mondo. E gli italiani non meritano questo, non meritano di essere noti per le sparate razziste“. Sono le parole della presidente della Camera, Laura Boldrini, ospite de L’Aria che Tira (La7). L’esponente di Liberi e Uguali continua: “Chi parla di razza è razzista e non capisce neanche come è stata usata la parola ...

Elezioni - Boldrini vs D’Alema : “Governo del presidente? Così si disincentivano le persone ad andare a votare” : L’intervista di Massimo D’Alema al Corriere della Sera non è stata presa bene all’interno di Liberi e Uguali. L’ex premier ha pronosticato che dopo il voto ci sarà un governo del presidente a causa dell’ingovernabilità causata dalla nuova legge elettorale. Una previsione aspramente criticata dalla presidente della Camera Laura Boldrini, uno dei pezzi da novanta di LeU in vista delle prossime Elezioni politiche. ...