Elezioni | Berlusconi | “Abbiamo trovato 270 miliardi di coperture Otto miliardi andranno

Elezioni 2018 - Bersani : 'Con Berlusconi eravamo vicini al default' - : L'esponente di LeU attacca il leader di Forza Italia alla presentazione del programma economico di Liberi e Uguali. Affondi su Berlusconi anche da Pietro Grasso, mentre Laura Boldrini critica su ...

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – "abbiamo già vinto, i sondaggi lo dicono, lo sento per la vicinanza, la simpatia, non ho mai sentito gli italiani così vicini e così riguardosi nei miei confronti". Così Silvio Berlusconi, ospite di 'Tagadà' su La7. "All'inizio -aggiunge- la prospettiva della campagna elettorale è stata bloccare e non far andare al potere i Cinquestelle, cosa riuscita, perchè si sono fermati ...

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Lapsus a prova di scongiuri da parte di Silvio Berlusconi ospite di 'Tagadà' su La7. Sollecitato ad indicare ancora una volta il candidato premier di Forza Italia, afferma che sarà "un uomo", ma ribadisce di avere "un patto d'onore con il candidato de cuius", per cui "lo dirò solo quando lui mi dirà che si può dire", comunque "prima delle ...

Elezioni - Meloni : “Non sono ragazza pon-pon di Salvini e Berlusconi”. E attacca direttore Museo Egizio e centri sociali : Intemerata torrenziale contro tutti, pronunciata ai microfoni di 24 Mattino (Radio 24) da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: dai centri sociali al direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, fino ai “giornaloni”, rei di aver confinato in trafiletti la contestazione nei suoi confronti a Livorno. In primis, la presidente di FdI precisa: “Chi preferisco tra Salvini e Berlusconi? Mi è indifferente, non mi ...

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Paolo Gentiloni, Carlo Calenda e Mario Draghi "credo che possano avere un ruolo come professionisti in un'azienda". Così Silvio Berlusconi, ospite di 'Tagadà' su La7, risponde alla conduttrice Tiziana Panella che gli chiede a chi dei tre affiderebbe una sua azienda. "Gentiloni è persona avveduta e gentile -spiega l'ex premier- Calenda è capace e Mario Draghi potrebbe ...

"Berlusconi porta il Paese al disastro e poi qualcun altro deve pensarci e liscia il pelo agli italiani. Noi proponiamo investimenti pubblici, progressività fiscale, un piano straordinario di manutenzione del territorio e lotta all'evasione". Pier Luigi Bersani, Pietro Grasso, Cecilia Guerra e Giulio Marcon hanno presentato il programma economico di 'Liberi e Uguali'. Da lla lotta all'evasione Leu calcola ...

Elezioni 2018 - Berlusconi firma un nuovo 'contratto con gli italiani' - : Dopo 17 anni, un nuovo testo sottoscritto dal leader di Fi in vista del voto del 4 marzo , che questa volta si chiama "impegno con gli italiani". "Dopo la nostra vittoria avrò, al fianco del ...

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – "Titola il Giornale 'Berlusconi rifirma da Vespa il contratto degli italiani': Dio ci scampi dalle minestre riscaldate". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, esponente di Civica popolare.

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – considerare Silvio Berlusconi "quasi un argine all'avanzata di altri movimenti politici mi pare assurdo". Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di 'Repubblica tv'.

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – "Berlusconi e Renzi chiedono il voto utile", perchè "poi faranno il governo insieme. Anche la legge elettorale è stata concepita da queste forze per prospettare una possibilità di governo insieme". Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di 'Repubblica tv'.

Elezioni 2018. Il nuovo contratto di Berlusconi con gli italiani : A distanza di 17 anni dal primo contratto con gli italiani, Silvio Berlusconi torna a sedersi a una scrivania nel salotto di Porta a Porta di Bruno Vespa per siglare un nuovo “patto” con i cittadini: «Mi siedo con emozione. Questo documento preparato si chiama ‘Impegno con gli italiani’», esordisce l’ex presidente del Consiglio alla Rai sulla medesima scrivania di allora, recuperata nelle attrezzerie della tv. Centrale combattere il ...

Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Quello che fu firmato da Silvio Berlusconi a 'Porta a porta' "è un contratto che non è mai stato rispettato, onorato". Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di 'Repubblica tv', a proposito del nuovo patto sottoscritto nella puntata di ieri sera.

Elezioni : Berlusconi - nostro candidato premier avrà splendidi rapporti con Ue : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Il nome del candidato premier di Forza Italia “penso che lo si sia abbastanza capito negli ambienti giornalistici, però mi sono impegnato a fare il nome solo quando ne avrò autorizzazione diretta e personale da lui. Garantisco che sarà il candidato ideale, che avrà splendidi rapporti con tutti i Paesi europei e con il Partito popolare europeo”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ...