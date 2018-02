Elezioni 2018 | Il Foglio | “Candidato M5s in Toscana è iscritto alla massoneria”

Elezioni 2018 - perché la storia delle false donazioni ha già azzoppato il M5s : È ancora presto per dire se il caso delle finte restituzioni costerà qualcosa ai 5 Stelle in termini...

Elezioni 2018 - cosa aspettarsi in tema di diritti dal nuovo Parlamento : Violenza sulle donne, povertà educativa e cooperazione internazionale: è doveroso fare un bilancio della legislatura che si sta concludendo e indicare almeno una priorità per la prossima fase politica.Per quanto riguarda la violenza sulle donne (sugli altri due temi rimando ai prossimi due post), gli anni appena trascorsi hanno visto il concretizzarsi di diverse proposte legislative e di una più efficace azione di ...

Elezioni 2018 - cos'è e cosa fa il Parlamento? - : l'organo che rappresenta la volontà politica dei cittadini, formato da Camera e Senato. In vista del voto del 4 marzo, con " Io voto perché " Sky TG24 chiede agli italiani che hanno deciso di andare a votare di far sentire la loro voce. ...

Elezioni 2018. Scienza e democrazia : Purtroppo, o meno male, la Scienza non è "democratica" e alla salute e alla vita non può essere applicato il principio per il quale la libertà di un individuo termina dove inizia quella degli altri. ...

Elezioni 2018 - cala la nebbia sulla sanità pubblica : Gli evidenti segni d'involuzione della sanità pubblica , confermati dalle stime del 2° Rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), lasciano intuire che la prossima legislatura sarà determinante per il destino della sanità pubblica . Ecco perché, in occasione delle imminenti consultazioni elettorali, tutte le forze politiche devono essere consapevoli che è indispensabile ...

Guida alle Elezioni 4 marzo 2018 via Facebook : tutte le posizioni dei partiti nello strumento social : In cerca di una Guida per le prossime elezioni 4 marzo 2018 perché decisamente confusi tra le posizioni di ogni singolo partito o schieramento politico su argomenti fondamentali come la finanza, la salute, la scuola, l'innovazione e molto altro ancora? Per questa tornata elettorale, è stato lanciato uno tool Facebook che in pochi si sarebbero immaginati ma che da qualche ora campeggia sulle bacheche social di milioni di italiani. Di che cosa ...