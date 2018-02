Educazione militare e in bagno accompagnate | la dura vita delle cheerleader nordcoreane

vanityfair

: Da ciò che leggo non vorrei naufragare su di un #isola con almeno il 90% divoi. Ma la colpa non è vostra, è mia. La… - Marcobaldo_ : Da ciò che leggo non vorrei naufragare su di un #isola con almeno il 90% divoi. Ma la colpa non è vostra, è mia. La… - nadiapozzi1 : @matteosalvinimi @Corriere Non è il militare che insegna educazione e civiltà ai ragazzi. Sono sempre e solo i gen… - AdrianoBagna : @lucazaiafans LEVA MILITARE OBLIGATORIA PER TUTTI I SESSI COI IMPARIAMO CHE SIGNIFICA LA NOSTRA PATRIA DA DIFENDE… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Otto pullman, scortati da sei macchine della polizia. Quando leentrano al Kwandong Hockey Centre, sugli spalti si alza un brusio come se fosse arrivato un grande campione. In realtà a nessun atleta della loro spedizione è stata fin qui riservata una simile accoglienza: gli spettatori alzano le fotocamere dei loro cellulari, a caccia di un video da postare sui social. Le ragazze, in file ordinate al limite delsco, prendono posto e iniziano il loro show: vestite tutte uguali, sincronizzate alla perfezione, lo spettacolo ipnotizza in breve tempo gran parte dei presenti. LEGGI ANCHEArianna Fontana strepitosa: è oro al fotofinish E forse anche le giocatrici coreane, che dopo aver perso 8-0 all’esordio contro la Svizzera sotto gli occhi della sorella minore del leader Kim Jong-un, si sono arrese con lo stesso passivo anche di fronte alla Svezia. Alle ...