Ecco le aziende : e autore del libro 'Il caffè espresso: la scienza della qualità'. "Siamo impegnati nella stessa missione di Ethisphere Institute, ovvero riconoscere, promuovere e guidare gli sforzi necessari all'...

Ecco le aziende più etiche al mondo - c'è anche illycaffè : ... che dal 2007 premia le aziende che promuovono cambiamenti positivi in collettività e comunità commerciali in tutto il mondo. Unica italiana ad aver ricevuto il riconoscimento è illycaffè che ...

Ecco le aziende più etiche al mondo - c’è anche illycaffè : Le aziende più etiche al mondo sono 135, operanti in 23 Paesi e 57 settori diversi. E’ la classifica 2018 (World’s Most Ethical Companies) dell’Ethisphere Institute, leader globale nella delineazione e nella promozione di standard per pratiche commerciali etiche, che dal 2007 premia le aziende che promuovono cambiamenti positivi in collettività e comunità commerciali in tutto il mondo. Unica italiana ad aver ricevuto il riconoscimento è ...

Dai pacchetti con 9 fazzoletti anziché 10 alle lattine da 25 ml : Ecco i "trucchi" delle aziende per ingannare i consumatori : pacchetti con 9 fazzoletti e non più 10, lattine di bibite che da 33 ml passano a 25 ml, tubetti di dentifricio che scendono da 100 ml a 75, rotoli di carta igienica che da 250 'strappi' si riducono a 230. E' la tecnica utilizzata da diverse imprese produttrici per aumentare i prezzi, riducendo le quantità anzichè intervenire sul listino. Un fenomeno analizzato nel dettaglio dall'Ons, l'istituto di statistica inglese, ma che ...

Whatsapp Business : l'app destinata alle aziende - Ecco come funziona Video : Da tempo si vociferava riguardo l'introduzione di #Whatsapp Business e oggi finalmente ne abbiamo avuto la conferma. l'applicazione è da oggi disponibile in Italia ed è possibile scaricarla gratuitamente dal Play Store. Nonostante abbia il nome in comune con la nota app dedicata ai #messaggi, la versione Business è completamente indipendente dalla versione che usano gli utenti quotidiani ed è specifica per la comunicazione tra aziende e per uso ...

Aziende private e no profit : Ecco chi salva la ricerca : Quando la Boeing decide di costruire un nuovo modello di aeroplano sa che deve investire almeno 3,7 miliardi di dollari prima di poterlo vendere alle compagnie aeree di tutto il mondo. Quando la multinazionale della farmaceutica Roche decide di realizzare una nuova medicina sa che deve spendere come minimo 2 milioni di dollari. Differenze siderali. La Boeing può permettersi di mettere in cantiere uno o al massimo due nuovi modelli mentre la ...

PIT STOP - Ecco quanto guadagnano i club di Serie A dalle aziende di auto : E anche qui si apre un grande scenario, perché altre società di noleggio presenti nel mondo del calcio sono Leaseplan, che ha un accordo con il Genoa , e Sicily By Car, fino all'anno scorso al fianco ...