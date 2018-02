vanityfair

: E tu, quale Rosso #400 scegli? - estetisti : E tu, quale Rosso #400 scegli? - marinaM5S : @myrtamerlino @dariofrance @tomasomontanari ti ho pensato tutta la puntata. Il Ministro sempre così composto quando… - Rucolette : @PessoaSaudade Toh, una cosa sulla quale siamo d’accordo, cerchietto rosso sul calendario? -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Ognuno di noi ha la propria personalità, ma sono le emozioni a plasmare il nostro umore. Per esprimerlo non servono tante parole; il rossettoè un’arma ben più efficace. Ma non unqualsiasi: stiamo parlando deldi Giorgio Armani Beauty, una shade universale, versatile, pura, che veste tutte le labbra ed esalta qualsiasi incarnato. Il segreto di questa sfumatura universale? Un ventaglio di finish – da brillante a mat passando per i bagliori luminosi del glossy – per raccontare ogni aspetto del proprio carattere e della propria personalità. Oggi,vuoi indossare? SEXY. Se l’abito che senti cucito addosso è fatto di seduzione, non potrai fare a meno dell’effetto vellutato e iper sexy di Lip Maestro. La combinazione di un finish mat e di colore intenso lo rendono ilpiù adatto a te. DETERMINATA. Sei forte, tenace e ambiziosa? ...