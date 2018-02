“E’ ARRIVATA LA FELICITA' ” ecco tutte le sorprese della seconda stagione della fiction

domanipress

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Un affresco che racconta, con le tinte forti e dissacranticommedia, il turbinio quotidiano di una famiglia unita e fino ad ora spensierata che si ritrova suo malgrado a fare i conti con i grandi imprevistivita, capaci di mettere a dura prova anche l’amore più vero e collaudato. In questaserie di “E’la felicità” Angelica e Orlando, insieme ai quattro figli adolescenti e il piccolo appena nato, dovranno con coraggio, determinazione e sguardo positivo affrontare la malattia di Angelica, facendo riscoprire loro l’importanza di stare vicini. Una commedia brillante per sognare e riflettere su come la vita può sorprendere e regalare ogni giorno nuove forti emozioni, anche quando tutto appare nero e perduto. Abbiamo recentemente ospitato nel salotto di Domanipress Lunetta Savino protagonistache ci ha svelato curiosità inedite dal set: LEGGI ...