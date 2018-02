Doppietta Italia all' Alps Tour

Golf : Alps Tour - è Doppietta Italia : ROMA, 15 FEB - Trionfo azzurro in Egitto dove Michele Cea ha conquistato l'Ein Bay Open di Golf in un derby Italiano con Michele Ortolani che si è classificato secondo. Nel primo torneo del 2018 dell'...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati live - medagliere e italiani : Doppietta tedesca nello slittino : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: Arianna Fontana vince l'oro nello short track 500 metri(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:37:00 GMT)

Badminton - Europei a squadre 2018 : le favorite. La Danimarca tenta la Doppietta - l’Italia punta ai quarti : Gli Europei a squadre di Badminton si terranno a Kazan, in Russia, dal 13 al 18 febbraio 2018: l’Italia, che parteciperà con la squadra maschile, troverà sul cammino la Polonia, numero 6 del seeding. Completano il raggruppamento Portogallo e Repubblica Ceca. Campione uscente, in entrambi i tornei è la Danimarca, che tenterà una nuova doppietta continentale. Sono 29 le formazioni maschili in gara, divise in sette gironi: passeranno ai quarti le ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Slovenia 1-2. DISASTRO TOTALE - azzurri eliminati! Honorio illude - la Doppietta di Osredkar ci spedisce a casa : Un DISASTRO, un fallimento epocale per un intero movimento. L’Italia è eliminata dagli Europei 2018 sin dalla fase a gironi. Gli azzurri perdono all’Arena Stozice di Lubiana contro i padroni di casa della Slovenia e dicono addio alla competizione con l’ultimo posto nel gruppo A. Un’onta che sarà difficile da cancellare per una squadra che 4 anni fa trionfò ad Anversa e che oggi torna a casa tra le lacrime. Menichelli si ...

Australian Open 2018 : Fabio Fognini a caccia degli ottavi. L’Italia - dopo Seppi - sogna la Doppietta : L’Italia del tennis sogna la doppietta negli ottavi di finale degli Australian Open. dopo la vittoria di Andreas Seppi, nella notte tocca a Fabio Fognini, che affronterà il francese Julien Benneteau nel terzo turno del primo Slam dell’anno. In caso di vittoria il ligure eguaglierebbe il suo miglior risultato in carriera a Melbourne, come nel 2014 quando venne sconfitto da Novak Djokovic. Quella di stanotte è sicuramente una grande ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : Doppietta agli Europei di speed skating - Lollobrigida precdee Bettrone!!! L’Italia vince il Team Relay di slittino - staffetta maschile del biathlon seconda nella nebbia di Oberhof! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

Sci alpino - l’Italia torna a vincere a Bormio! Tutti i precedenti : Doppietta di Paris nel segno di Tomba : L’Italia è tornata a trionfare a Bormio dopo un lungo digiuno. La mitica pista Stelvio ha sorriso ai nostri colori grazie a Dominik Paris che ha confezionato la discesa libera perfetta battendo i colossi Svindal e Jansrud. L’ultima affermazione italiana in Valtellina risaliva al 2012 quando fu proprio Paris a festeggiare (ricordiamo però che il Circo Bianco non è transitato in questa località per ben tre anni). Solo un altro sigillo ...

Calcio - i migliori italiani della giornata di Serie A : Doppietta per Sergio Floccari - si sblocca Belotti - bene Caldara e De Sciglio in difesa : Diciassettesima giornata di Serie A che passa in archivio con diversi spunti. Napoli e Juventus vincono, e convincono, su due campi mai semplici come Torino e Bologna, la Roma passa sul Cagliari all’ultimo respiro, Atalanta e Lazio danno spettacolo, mentre le milanesi crollano sotto i colpi di Udinese e Verona. Alzi la mano chi se lo sarebbe mai immaginato. Tanti gol, errori difensivi notevoli e pochi italiani sugli scudi. Andiamo a vedere ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : Doppietta Rivolta-Codia - l’Italia vola come una farfalla : L’Italia vola come una farfalla nella Royal Arena di Copenhagen (Danimarca) in questa seconda giornata degli Europei in vasca corta. Lo stile della piscina, spesso ostico per i colori nostrani, quest’oggi ha regalato al Bel Paese grandi emozioni grazie alla doppietta di Matteo Rivolta e Piero Codia, oro ed argento. Non era mai successo che il delfino fosse così generoso e per di più non era mai accaduto che Rivolta si tingesse ...

Curling - l’Italia sfiora la Doppietta alle Olimpiadi! Uomini a PyeongChang - impresa stellare. Le ragazze a un soffio dalla leggenda : L’Italia ha sfiorato una clamorosa doppietta e per un soffio non ha qualificato entrambe le squadre di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Bastava davvero un pizzico di fortuna in più per strappare un doppio pass che sarebbe stato davvero leggendario, qualcosa di mai visto alle nostre latitudini in una delle discipline meno praticate nel nostro Paese ma altamente appassionante e avvincente. A undici anni di distanza ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : l'Italia del curling a caccia della Doppietta olimpica. Carolina Kostner : sarà rimonta? Wierer insegue ... : Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di sabato 9 dicembre degli Sport Invernali! CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DI SABATO 9 dicembre CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI ...

