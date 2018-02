Don Roberto | il prete-dj che fa la parodia dello Stato Sociale | “Una vita in vacanza”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Prima faceva il dj sulle navi da crociera, adesso è un. Così, donFiscer ha trasformato la canzone“Unain vacanza” in “Unain preghiera“. Dopo il successoscorso anno, ottenuto con “Lo vinci con quest’arma“,sempre in chiave religiosa della celebre “Occidentalìs Karma“, donprova a fare il bis, reinterpretando un altro tormentone di Sanremo. Uscendo da Sanremo e arrivando in chiesa, il ritornello di “Unain vacanza” diventa: “Unain preghiera è la gioia più vera con il Regno che avanza e tutta la Chiesa che suona e che canta per un mondo diverso e che vinco se perdo e Gesù che ci rende migliori la gente che dice e che pensa ‘sei fuori'”. E così in due giorni superale 4500 visualizzazioni. Insomma, il-dj ...