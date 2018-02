“Divina” Mora | occhi azzurri e super hot La più bella delle Olimpiadi invernali Si

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Sono ledel disgelo, quelle che hanno visto sfilare sotto glidel mondo le due Coree sotto un’unica bandiera. Sono anche ledella guerra al doping con gli atleti russi costretti a gareggiare sotto le insegne del Cio. E, come ogni manifestazione che si rispetti, sono anche quellebellezza con gliche sono caduti su di lei, si chiama Anastasia Bryzgalova ed a lei spetta lo scettro di piùdel reame. E guardando le sue foto non si può che essere d’accordo. Sangue russo nelle vene. Pelle di velluto,, classe 1992 e con al collo già una medaglia di bronzo nel doppio misto di curling assieme al partner (e marito) Aleksandr Krushelnitckii, battendo 8-4 i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. Determinata nel gioco, Anastasia ha fatto breccia nel cuore del pubblico, conquistando anche chi non ha mai sentito parlare ...