Disney sta assumendo per una crociera di lusso con Topolino e Minnie

Disney sarebbe in trattativa con altri due sviluppatori per il franchise di Star Wars : Secondo alcune indiscrezioni Disney sarebbe in trattative con altri due sviluppatori per cedere le licenze di uno dei suoi franchise più grandi, stiamo parlando di Star Wars.Come riferisce Mynintendonews, Disney non sarebbe affatto soddisfatta del lavoro fatto da EA per quanto riguarda le iterazioni videoludiche di Star Wars, per cui sarebbe in trattative con altri due sviluppatori. Sempre che le indiscrezioni risultino fondate, si tratterebbe ...

Disney - le serie TV Marvel restano a Netflix : i primi dettagli sul suo servizio di streaming : ... ha scritto Deadline, la compagnia stima di lanciare non meno di quattro film originali e almeno cinque serie TV specifiche per il servizio di streaming. Per questi ultimi contenuti si parla di un ...

Star Wars - Disney sviluppa più di una serie in live-action per il suo servizio streaming : Bob Iger ha annunciato che la Disney sta sviluppando non una, ma diverse serie in live-action di Star Wars per la sua futura piattaforma on-line.

Disneyland Paris punta su Star Wars : esperienze intergalattiche fino al 25 marzo : Un regalo per tutta la famiglia Disneyland Paris, nel frattempo continua a rinnovare anche le sue proposte più classiche e amatissime dagli affezionati di tutto il mondo. Recentemente è stato rimesso ...

Disney - Apple - Fca e Starbucks : bonus in busta paga 'grazie' a Trump : Primi effetti della riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump: le multinazionali alzano gli stipendi ed elargiscono premi ai dipendenti

Lettura rialzista per Walt Disney : Chiusura del 3 gennaio Balza in avanti il creatore di Mickey Mouse , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,42%. Operatività odierna: A ...

Gli aristogatti : stasera in tv sui Rai 2 il Capodanno firmato Walt Disney : ... in alternativa è possibile vedere il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Gli aristogatti, film in tv: cast e curiosità Tratto da una storia di Tom McGowan e Tom Rowe, ventesimo ...

Coco : al cinema il nuovo film d’animazione targato Disney Pixar del regista regista Lee Unkrich : Come ogni natale anche quest’anno approda al cinema “Coco” il nuovo film d’animazione realizzato da Disney Pixar. “Coco parla di un bambino di 12 anni con dei grandi sogni”, afferma il regista Lee Unkrich. “Racconta di una famiglia di grandi lavoratori, dotata di grandi tradizioni e piena d’amore. Ma la cosa migliore di Coco è che questo ragazzino potrebbe essere mio figlio. Questa famiglia potrebbe vivere accanto a noi. ...

Karol Sevilla/ Protagonista della serie Soy Luna è la nuova star di Disney Channel (L’anno che verrà) : Karol Sevilla, Protagonista della serie tv Soy Luna, questa sera a Maratea per il programma L’anno che verrà. Nel 2018 in Italia anche con l’atteso show Soy Luna Live.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:40:00 GMT)

La Principessa e il Ranocchio - film Disney stasera in tv su Rai 2 : trama e curiosità : La Principessa e il Ranocchio è il film Disney in onda stasera in tv lunedì 1 gennaio 2018 in seconda serata su Rai 2 alle ore 23:05. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV La Principessa e il Ranocchio, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Princess and the Frog DATA USCITA: 18 dicembre 2009 GENERE: Animazione ANNO: 2009 REGIA: Ron ...

Barbara D'Urso attrice : sarà protagonista in un film della Disney : Barbara D'Urso si è stancata del suo ruolo di conduttrice? A gennaio vedremo la presentatrice napoletana nelle vesti di attrice per un nuovo film della Walt Disney. A svelarlo è stata proprio ...