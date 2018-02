DIRETTA Astana Sporting Lisbona risultato live 0-0 streaming video e tv | formazioni

Risultati Europa League/ DIRETTA gol live score : in campo ad Astana - si gioca! (andata sedicesimi) : Risultati Europa League Diretta gol live score , le partite d'andata dei sedicesimi. Oggi in campo anche le quattro italiane Atalanta, Lazio, Milan e Napoli(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:39:00 GMT)

DIRETTA/ Astana Sporting Lisbona streaming video e tv : arbitro e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Astana Sporting Lisbona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. In Kazakhstan i portoghesi puntano alla qualificazione(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:51:00 GMT)