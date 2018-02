Di Maio ai partiti | Dimezziamo stipendi parlamentari

Di Maio : patto a partiti - dimezzare soldi : 15.45 "Propongo il primo di una serie di temi per una convergenza di governo. Tutti i partiti firmino l'impegno a votare la proposta di legge che dimezza lo stipendio dei parlamentari e introduce la rendicontazione puntuale dei rimborsi". Così Di Maio, leader del M5S, sul blog. "Abbiamo dimostrato che un parlamentare può vivere più che dignitosamente dimezzandosi lo stipendio", aggiunge. Dopo le dimissioni di Borrelli dall'Associazione ...

RIMBORSOPOLI M5S - DI Maio/ Ultime notizie : “Boomerang per gli altri partiti”. Grillo : “Ci sono rimasto male” : RIMBORSOPOLI M5s, Di MAIO "sbagliato a fidarmi, restituiti 23 milioni". Le Ultime notizie sul caos rimborsi: Roberta Lombardi, "ho prove su gestione opaca dei soldi in Regione Lazio del Pd"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:23:00 GMT)

M5S - caos rimborsi : Della Valle lascia Di Maio : «Un boomerang per tutti i partiti» : Il deputato M5s, Ivan Della Valle, nella lista de Le Iene, lascia il movimento. Di Maio«È chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli altri si sono intascati fino all’ultimo centesimo»

'Rimborsopoli' scuote M5s. Di Maio tuona : 'Vicenda sarà un boomerang per altri partiti'. Lascia anche Borrelli - socio Rousseau : Spuntano altri nomi nella vicenda dei mancati versamenti: oltre a quelli di Cecconi e Martelli, ci sono il senatore Buccarella e i deputati Della Valle e Cozzolino. Grillo agli attivisti: 'Anch'io ci ...

Caso 'rimborsopoli' scuote M5s. Di Maio tuona : 'Vicenda sarà un boomerang per altri partiti'. E abbandona a sorpresa anche Borrelli : Spuntano altri nomi nella vicenda dei mancati versamenti: oltre a quelli di Cecconi e Martelli, ci sono quelli del senatore Buccarella e i deputati Della Valle e Cozzolino -

'Rimborsopoli' scuote M5s. Di Maio tuona : 'Vicenda sarà un boomerang per altri partiti'. Ma abbandona a sorpresa anche Borrelli : Spuntano altri nomi nella vicenda dei mancati versamenti: oltre a quelli di Cecconi e Martelli, ci sono quelli del senatore Buccarella e i deputati Della Valle e Cozzolino -

M5S - caos rimborsi : Della Valle lascia Di Maio : «Un boomerang per tutti i partiti» : Il deputato M5s, Ivan Della Valle, nella lista de Le Iene, lascia il movimento. Di Maio«È chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli altri si sono intascati fino all’ultimo centesimo»

Bufera restituzioni M5s - Di Maio : 'Boomerang per gli altri partiti' : "Questa vicenda sarà un boomerang per tutti i partiti che ci stanno attaccando". Davanti al comitato elettorale, Luigi Di Maio parla così della Bufera sulle mancate restituzioni di quote da parte di ...

Rimborsi M5s - Di Maio : "Sarà boomerang per gli altri partiti". Borrelli lascia : E' uno dei 3 soci dell'associazione Rousseau. I primi 5 nomi di chi non è in regola pubblicati sul blog. Il fuoriuscito Pizzarotti attacca: "Vogliono combattere l'evasione e non riescono a controllare ...

L’allineamento ai partiti sta danneggiando Di Maio : A memoria d'uomo, nessuna campagna elettorale s'è svolta all'insegna del fair play. Non nella Prima Repubblica, con i partiti territorialmente consolidati e organizzativamente strutturati, lo scontro ideologico feroce e quello per il potere sempre più al limite della legalità, anno dopo anno; tanto meno nell'era post-Mani Pulite, con l'esasperata personalizzazione della politica e i processi decisionali influenzati dai ...

Di Maio in Calabria - attacco ai partiti sanguisughe : Dopo le elezioni, se il Movimento 5 Stelle sarà la prima forza politica del Paese, come spero sarà per gli italiani, faremo un appello pubblico e a quei signori diremo: di poltrone non ne scambiamo, ...

Finanziamento ai partiti - Di Maio dopo l’inchiesta di FQ Millenium : “Mangiasoldi. Serve regolamento vero e legge sul conflitto d’interesse” : Conferenza stampa in Senato del M5S che ha voluto con se i giornalisti del Fatto Quotdiano Thomas Mackinson e Luigi Franco, autori dell’inchiesta che ha rivelato quanto facile sia fingersi lobbisti e stringere accordi con i parlamentari. Per Luigi Di Maio, l’inchiesta di FQ Millenium dimostra come “i partiti sono dei mangiasoldi. La nostra proposta è trasparenza e tetto massimo alle donazioni – assicura il candidato ...

Finanziamento ai partiti - Di Maio (M5s) : “Donazioni sopra 5mila euro saranno rifiutate - vogliamo dare esempio” : “Le donazioni al di sopra dei 5mila euro saranno rimandate indietro perché vogliamo cominciare a dare l’esempio”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle e candidato premier Luigi Di Maio nel corso dell’incontro promosso dal gruppo M5s con Thomas Mackinson e Luigi Franco, i cronisti di Fq Millennium che si sono finti lobbisti per capire da vicino e raccontare come funziona il sistema dei finanziamenti ai ...

Partiti : Di Maio - via il 2X1000 : ANSA, - ROMA, 6 FEB - "Se avremo la maggioranza di governo elimineremo il 2 per mille ai Partiti, faremo in modo che ci sia massima trasparenza su fondazioni e casse dei Partiti e faremo una legge sul ...