Di Maio a capi partito | firmate per dimezzare stipendio eletti

Restituzoni M5s - Di Maio ha capito : ai cinque stelle non si fanno sconti : di Franco Valenzano “Onestà! Onestà!”. È stata sbandierata tanto, in ogni occasione. Non è mancata neppure ai funerali di Gianroberto Casaleggio. Bene, ora occorre essere il più possibile ligi nel verificare che quel precetto sia stato davvero osservato, fino in fondo. Certo, sarebbe stato meglio essere più puntuali e costanti nei controlli, fin da principio. Se vuoi davvero rappresentare un modello nuovo nel fare politica, poi ti ci devi ...

«Ecco gli impresentabili di Pd e destra» : M5S all’attacco Di Maio : «A Renzi soldi da Mafia Capitale». Lui : «Bugie» : Il candidato premier dei Cinque Stelle: «Noi diffamati da Renzi, queste invece le persone che devono sparire dalle liste». Da D’Alfonso ad Alfieri, da Cesaro a Formigoni

M5s - Di Maio : 'Renzi ha preso soldi da mafia capitale' : Si alza la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Dopo la presentazione della liste degli "impresentabili" del Pd e del centrodestra da parte del candidato premier M5s e la risposta del segretario ...

M5s - da Di Maio a Fico : 'big' capilista nei collegi plurinominali : I "big" del M5s, stando alle liste dei vincitori delle Parlamentarie, pubblicate nella serata di domenica, risultano tutti capolista nei collegi plurinominali. Primi nei loro collegi, infatti, il ...

M5S - Di Maio : tra i candidati anche il capitano De Falco : 'C'è stata una grandissima partecipazione e io sono felicissimo. Migliaia e migliaia di cittadini che hanno deciso di candidarsi con noi. Nomi noti, uno su tutti il comandante De Falco, ma anche ...