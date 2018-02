Destro-Donadoni | pace fatta | in campo con il Sassuolo? Le ultime da Casteldebole

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2018), è scoppiata la. Dagiungono notizie confortanti per i tifosi del Bologna con il tecnico che ha chiarito con l’attaccante dopo le esclusioni nelle gare con il Napoli e con l’Inter. L’allenatore dei felsinei aveva giustificato così l’assenza della punta ex Roma e Milan: “Mattia è sulla falsa riga di sempre: se fa le cose con intensità è un giocatore sopra media, altrimenti è come tutti gli altri. Privilegio giocatori con un certo tipo di atteggiamento”. Parole che non sono piaciute all’agente di, Luca Puccinelli, che ha replicato al “Resto del Carlino”: “è libero di fare le proprie scelte. Mattia non è il suo giocatore ideale? Ok, ma non giustifichi le proprie decisioni attaccando la professionalità del ragazzo”. Mercoledì peròha giocato uno spezzone ...