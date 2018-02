Della Valle M5S «fuggito»  a Casablanca Il papà | «Non  lo condanno | ma è stato  un

Restituzioni M5s - chi sono i 10 accusati di aver mentito sui rimborsi e come si difendono. Della Valle ha tenuto 200mila euro : Non solo i già silurati Andrea Cecconi e Carlo Martelli, pure i reo confessi Maurizio Buccarella e Ivan Della Valle. O le parlamentari Giulia Sarti e Barbara Lezzi. Il caso delle mancate Restituzioni nel Movimento 5 stelle non è ancora finito. Nelle scorse ore le Iene hanno pubblicato un’anticipazione con dieci nomi messi sotto accusa dalle rivelazioni che loro dicono essere arrivate da un ex attivista. Lo staff sta continuando a ...

M5S - caos rimborsi : Della Valle lascia Di Maio : «Un boomerang per tutti i partiti» : Il deputato M5s, Ivan Della Valle, nella lista de Le Iene, lascia il movimento. Di Maio«È chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli altri si sono intascati fino all’ultimo centesimo»

Rimborsopoli M5s/ Ultime notizie - i 10 coinvolti : Della Valle lascia - Di Maio “restituiti 23 milioni!" : Rimborsopoli M5s, le Ultime notizie sul caos rimborsi: i 10 parlamentari coinvolti, Della Valle e Cozzolino lasciano il Movimento. Di Maio, "restituiti 23 milioni, gli altri zero!"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:29:00 GMT)

M5S - caos rimborsi : Della Valle lascia Di Maio : «Un boomerang per tutti i partiti» : Il deputato M5s, Ivan Della Valle, nella lista de Le Iene, lascia il movimento. Di Maio«È chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli altri si sono intascati fino all’ultimo centesimo»

M5S - Della Valle e Cozzolino annunciano il ritiro dopo il caso bonifici : ' Buonasera a tutti, questo sarà il mio ultimo post come rappresentante del MoVimento Cinque Stelle. Come sapete il recente caso mediatico sulle rendicontazioni M5S ha visto coinvolti diversi ...

Rimborsopoli M5s - Cozzolino e Della Valle ammettono responsabilità : Emanuele Cozzolino, deputato M5s finito nella lista de Le Iene per le mancate restituzioni si dice "pronto a fare un passo indietro, se mi verrà chiesto, nell'interesse del M5s". Mea culpa anche dal ...

Rimborsopoli - Cozzolino e Della Valle ammettono responsabilità : Emanuele Cozzolino, deputato M5s finito nella lista de Le Iene per le mancate restituzioni si dice "pronto a fare un passo indietro, se mi verrà chiesto, nell'interesse del M5s". Mea culpa anche dal ...

M5S : Della Valle lascia il Movimento : 21.39 "Ho sbagliato e ho deluso tutti: colleghi, amici, collaboratori, gli attivisti che mi hanno sempre sostenuto. Non mi soffermo sui problemi finanziari e personali che mi hanno portato a tutto questo, non sono scusanti". Così, dopo essere finito nella lista de Le Iene il deputato M5s, Ivan Della Valle. Sulla sua bacheca Fb saluta gli attivisti: "Questo sarà il mio ultimo post come rappresentante del M5s". Della Valle, essendo al secondo ...

Caso restituzioni - M5s : “Dai primi controlli trovati 5 eletti con irregolarità”. Tra loro pure Cozzolino e Della Valle : Mentre continua la corsa contro il tempo dello staff e dei vertici M5s per trovare chi ha mentito sui rimborsi al fondo per il Microcredito, spuntano i primi nomi. E’ il gruppo comunicazione del Movimento 5 stelle a rivelarlo con una nota pubblicata su Facebook: “Stiamo procedendo con i controlli”, si legge, “per mettere fuori dalla porta quelli che non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Ad ora sono emerse ...

Silicon Valley riscopre il fascino Della aziende centenarie : Interessante è poi l'accostamento di Elkann tra aziende e città, su cui però lo stesso Hoffman manifesta qualche perplessità facendo riferimento a Detroit.

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 19a giornata. Della Valle e Cervi trascinano Reggio Emilia : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori italiani Della 19a giornata Della Serie A Alessandro Gentile: ritorna in campo dopo la squalifica e lo fa con una grande prestazione. Diciannove punti a referto, ma che non sono a bastati a Bologna per evitare la sconfitta contro Sassari. Adesso l’attenzione Della Virtus si sposta sulla Final Eight di Coppa Italia e sicuramente Gentile vuole essere tra i grandi protagonisti Della ...

Basket - Eurocup : Lokomotiv Kuban e Della Valle - i più attesi ai quarti : L'Eurocup entra nella sua fase finale ed il 6 marzo inizieranno le serie dei quarti: Darussafaka-Buducnost, Lokomotiv Kuban-Gran Canaria, Bayern Monaco-Unics Kazan e Reggio Emilia-Zenit San ...

Micov sbanca Brindisi - Della Valle doma l'Orlandina : ROMA - Continua la marcia in vetta dell'EA7 Milano che centra il colpaccio a Brindisi e raggiunge quota 28 punti. Grandi protagonisti del successo dei meneghini sono stati Vlado Micov , 17 punti, e ...

Valle dei Re - gli studiosi avrebbero finalmente risolto il mistero Della "mummia urlante" : ... simile a quella di un urlo , che presenta sul volto e che quindi l'ha resa famosa in tutto il mondo con l'epiteto di "mummia urlante". Sulla mummia, scoperta nel 1886 e conservata presso il Museo ...